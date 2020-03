Trump o telefonáte s lídrom Talibanu: Mali sme veľmi dobrý rozhovor

Kábul/Washington 3. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump absolvoval telefonát s bývalým bojovníkom a súčasným hlavným vyjednávačom afganského militantného hnutia Taliban, mullom Barádarom. Povstalecké hnutie to oznámilo v utorok večer, niekoľko dní po tom, čo Washington podpísal historickú dohodu s týmito militantmi. O čosi neskôr potvrdil telefonát aj šéf Bieleho domu.



"Prezident Spojených štátov... telefonoval s politickým zástupcom Islamského emirátu, váženým mullom Barádarom," napísal na Twitteri hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Telefonát sa uskutočnil deň po tom, čo Taliban ukončil čiastočné prímerie a spochybnil tak mierové rozhovory medzi Kábulom a povstalcami, ktoré sa majú začať 10. marca.



Na základe podmienok dohody, podpísanej v sobotu 29. februára v katarskej metropole Dauha, opustia zahraničné sily Afganistan v priebehu 14 mesiacov, ak však bude Taliban dohodu dodržiavať. Americkí vojaci by tak z Afganistanu odišli po vyše 18 rokoch a Trump by splnil kľúčový sľub z predvolebnej kampane v roku 2016. Vtedy vyhlásil, že vytrhne Spojené štáty z "nekonečných vojen".



Americký minister obrany Mike Esper cez víkend povedal, že Spojené štáty "bez zaváhania" zrušia platnosť tejto dohody, ak Taliban nedodrží bezpečnostné záruky a sľub začať rokovania s afganskou vládou.



Prezident Trump v utorok krátko po Mudžáhidovi potvrdil, že sa rozprával s lídrom Talibanu, informovala tlačová agentúra AP.



"Dnes som sa rozprával s lídrom Talibanu. Mali sme veľmi dobrý rozhovor," povedal novinárom na Južnom trávniku Bieleho domu. "Zhodli sme sa, že (v Afganistane) nebude násilie. Nechceme násilie. Uvidíme, čo sa stane," dodal.



Ďalšie podrobnosti neboli zverejnené.



Vojna v Afganistane sa môže znova ľahko rozvinúť, ak napríklad Taliban a ostatné zložky afganskej spoločnosti zlyhajú v rozhovoroch zameraných na dosiahnutie politického pokroku v krajine.