Trump telefonoval s Putinom, témami bol Irán i vojna na Ukrajine
Išlo o prvý rozhovor medzi prezidentmi Ruska a Spojených štátov za posledné dva mesiace a prvý od začiatku operácie USA a Izraela v Iráne.
Autor TASR
Moskva/Washington 9. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok telefonoval so svojim americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, oznámil poradca šéfa Kremľa Jurij Ušakov. Počas približne hodinového rozhovoru sa zhovárali o konflikte v Iráne i vojne na Ukrajine, píše TASR podľa správ svetových agentúr.
„Dôraz bol kladený na situáciu týkajúcu sa konfliktu s Iránom a prebiehajúce bilaterálne rokovania s predstaviteľmi Spojených štátov o vyriešení ukrajinskej otázky,“ vyhlásil Ušakov. Rozhovor bol podľa neho „otvorený a konštruktívny, tak ako zvyčajne“.
Išlo o prvý rozhovor medzi prezidentmi Ruska a Spojených štátov za posledné dva mesiace a prvý od začiatku operácie USA a Izraela v Iráne. Podľa Ušakova telefonát inicioval americký prezident.
„Donald Trump telefonoval Vladimirovi Vladimirovičovi Putinovi, aby s ním prediskutoval viacero mimoriadne dôležitých tém súvisiacich s najnovším vývojom globálnej situácie,“ citovala agentúra TASS Ušakova. „Americký prezident poznamenal, že podľa predchádzajúcej dohody by ich kontakty mali byť pravidelné,“ dodala.
