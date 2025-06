Trump: Treba zintenzívniť zásahy proti migrantom v mestách demokratov

Washington 16. júna (TASR) — Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social oznámil, že nariadil federálnym úradom, aby zintenzívnili operácie proti nelegálnym migrantom v Los Angeles a ďalších mestách vedených demokratmi. Informovala o tom agentúra AFP.



„Musíme rozšíriť úsilie zamerané na zadržanie a deportáciu nelegálnych imigrantov v najväčších amerických mestách, ako sú Los Angeles, Chicago a New York, kde žijú milióny a milióny nelegálnych cudzincov,“ napísal Trump.



Tieto mestá sú podľa neho „centrom moci“ Demokratickej strany. Narážal tým na vyvrátené pravicové konšpiračné teórie, že nelegálni imigranti tam hlasujú vo voľbách vo významnom počte, poznamenala AFP.



Trump vyhral minuloročné prezidentské voľby okrem iného aj vďaka sľubu, že zakročí proti pokračujúcej „invázii“ nelegálnych imigrantov. Od jeho nástupu do úradu maskovaní pracovníci Imigračného a colného úradu (ICE) zatýkajú imigrantov pri raziách po celej krajine, pričom niekedy sú letecky deportovaní so spútanými rukami a nohami.



Pred vyše týždňom proti tejto politike prepukli v Los Angeles protesty, ktoré boli sčasti násilné. Trump následne proti vôli miestnych úradov nariadil vyslať do kalifornskej metropoly 4000 vojakov Národnej gardy a 700 príslušníkov námornej pechoty. Štát Kalifornia proti tomu podala žalobu, pričom argumentoval, že prezident prekročil svoje právomoci.



V nedeľňajšom poste na Truth Social Trump tvrdí, že „statoční muži a ženy z ICE sú každý deň zo strany radikálnych demokratických politikov vystavení násiliu, obťažovaniu a dokonca hrozbám“. ICE však podľa neho urobí všetko, čo je v jeho silách, aby dosiahol veľmi dôležitý cieľ, ktorým je „realizácia najväčšieho programu masových deportácií v dejinách“.



„Radikálni ľavicoví demokrati sú duševne chorí, nenávidia našu krajinu a v skutočnosti chcú zničiť centrá našich miest – a robia to dobre!“ napísal Trump.



„ICE, FBI (Federálny úrad pre vyšetrovanie), DEA (protidrogová agentúra), ATF (Úrad pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny), patrioti v Pentagóne a na ministerstve zahraničných vecí, máte moju neochvejnú podporu. Teraz choďte a DOKONČITE PRÁCU!“ uzatvoril.