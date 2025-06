Trump tretíkrát odloží uplatňovanie zákazu sociálnej siete TikTok

Washington 18. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nasledujúcich dňoch opätovne predĺži odklad uplatňovania zákazu platformy TikTok v Spojených štátoch o ďalších 90 dní. Prezidentská administratíva pre zrušenie zákazu po sociálnej sieti žiada, aby mala vlastníka, ktorý nesídli v Číne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Prezident Trump tento týždeň podpíše ďalší dekrét, ktorým TikTok udrží v prevádzke. Ako už mnohokrát povedal, prezident Trump nechce, aby TikTok zanikol,“ vyhlásila hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.



Kongres USA vlani schválil zákon, ktorý čínsku materskú spoločnosť ByteDance nútil predať americkú pobočku TikToku do 19. januára 2025 s tým, že inak nebude môcť v Spojených štátoch pôsobiť. Legislatívu jednohlasne potvrdil aj Najvyšší súd USA. Ako dôvody boli uvádzané obavy o národnú bezpečnosť. Demokrati i republikáni sa obávali, že komunistická vláda v Pekingu by mohla získať prístup k množstvu osobných údajov a využiť TikTok na uplatňovanie politického vplyvu v USA.



Trump v januári po prevzatí úradu prezidenta predĺžil platnosť zákazu o 75 dní do 5. apríla, aby mohol vyjednať dohodu o zachovaní platformy. ByteDance však trvala na tom, že americká pobočka TikToku nie je na predaj.