Trump trvá na tom, že iránske jadrové zariadenia sú úplne zničené

Washington 25. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v noci na stredu odmietol správy médií, ktoré spochybňovali dosah amerických úderov na iránske jadrové zariadenia, a trval na tom, že sú úplne zničené. Armáda USA podľa neho vykonala jeden z najúspešnejších vojenských zásahov v histórii. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Trump sa takto vyjadril len niekoľko hodín po tom, čo viaceré médiá vrátane staníc CNN, NBC News či agentúry Reuters informovali o prvotnom odhade dôsledkov bombardovania iránskych jadrových zariadení vo Fordó, Natanze a Isfaháne.



Posudok vypracovala Obranná spravodajská agentúra (DIA), ktorá je súčasťou amerického ministerstva obrany. Podľa zdrojov z neho vyplýva, že útoky v nedeľu nad ránom nezničili hlavné zložky jadrového programu Teheránu, ale zrejme ho len vrátili späť o niekoľko mesiacov. V správe sa údajne uvádza, že iránske zásoby obohateného uránu zničené neboli a centrifúgy sú z veľkej časti „neporušené“.



Trump napriek tomu na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že jadrové zariadenia v Iráne „sú úplné zničené“. Zopakoval tak tvrdenie, ktoré vyslovil on aj predstavitelia jeho administratívy bezprostredne po operácii aj v posledných dňoch. V najnovšom príspevku tiež obvinil podľa neho „lživú“ stanicu CNN a „neúspešný“ denník The New York Times zo snahy „znevážiť jeden z najúspešnejších vojenských úderov v histórii“.



Spojené štáty zaútočili na jadrové objekty v Iráne viac než týždeň po tom, čo Izrael 13. júna spustil rozsiahly útok na islamskú republiku s deklarovaným cieľom zabrániť tamojšiemu režimu získať jadrovú zbraň.



Americký prezident v noci na utorok oznámil, že Irán a Izrael sa dohodli na „úplnom a totálnom“ prímerí, ktoré má ukončiť ich 12 dní trvajúci vojnový konflikt.



Najskôr mali obe strany čas do utorka 06.00 h SELČ (07.30 h teheránskeho času), aby dokončili rozbehnuté operácie. Irán mal následne prímerie začať dodržiavať ako prvý, Izrael sa k tomuto režimu mal pridať po 12 hodinách. Obe strany však prímerie porušili, čo Trumpa nahnevalo - obzvlášť kritický bol voči Izraelu. Následne však v utorok popoludní (SELČ) deklaroval, že prímerie je v platnosti. Strany ho podľa všetkého dodržiavali aj v stredu nad ránom.