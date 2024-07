Trump trvá na usporiadaní predvolebných zhromaždení v exteriéri

Washington 27. júla (TASR) - Republikánsky kandidát na prezidenta USA Donald Trump v sobotu prisľúbil, že bude pokračovať v organizovaní predvolebných zhromaždení pod holým nebom. Podľa agentúry Reuters na tom trvá aj napriek odporúčaniu Tajnej služby Spojených štátov (USSS), aby to po nedávnom neúspešnom atentáte nerobil, píše TASR.



USSS, ktorá má za úlohu ochranu predstaviteľov štátu, podľa Trumpa súhlasila, že "podstatne" posilní svoju činnosť. "Sú toho veľmi schopní. Nikto nikdy nesmie zastaviť alebo brániť slobode prejavu, alebo zhromažďovania!!!" napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Práve postup USSS bol po atentáte, ku ktorému došlo 13. júla počas predvolebného zhromaždenia v štáte Pensylvánia, ostro kritizovaný. Objavili sa aj správy, že agenti Tajnej služby si podozrivé správanie strelca T. H. Crooksa všimli už pred Trumpovým vystúpením, no exprezidentovi dovolili vyjsť na pódium.



V utorok zo svojej funkcie odstúpila riaditeľka USSS Kimberly Cheatleová, ktorá pred výborom Snemovne reprezentantov priznala, že služba zlyhala, keď atentátu na Trumpa nezabránila.



Trump ešte v piatok povedal, že sa plánuje na miesto streľby v meste Butler vrátiť a usporiadať "veľké a nádherné" zhromaždenie. Nespresnil však, kedy by sa tak mohlo stať. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v ten istý deň potvrdil, že Trumpa zasiahla do ucha buď vystrelená guľka alebo jej fragment.



Crooksovi, vyzbrojenému poloautomatickou puškou, sa počas predvolebného mítingu v Pensylvánii podarilo vyliezť na strechu s priamym výhľadom na pódium, pričom sa nachádzal len asi 150 metrov od Trumpa. Exprezidentovi zasiahol hornú časť pravého ucha, jedného účastníka podujatia zabil a ďalších dvoch ľudí zranil. Následne ho zastrelili agenti USSS.