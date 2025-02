Trump trval na vysídlení Palestínčanov z Gazy

Washington 11. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok popoludní v Bielom dome prijal jordánskeho kráľa Abdalláha II. Informoval ho o svojom zámere prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy a trval na požiadavke, aby Jordánsko poskytlo útočisko vysídleným Palestínčanom. TASR informácie prevzala z agentúr Reuters a AFP.



Trump minulý týždeň navrhol vysídlenie Palestínčanov z Pásma Gazy a prebudovanie tejto palestínskej enklávy na "riviéru Blízkeho východu". Jeho návrh vyvolal pobúrenie naprieč medzinárodným spoločenstvom.



"Vezmeme si ho (Pásmo Gazy, pozn. TASR). Budeme ho udržiavať, budeme si ho vážiť. Rozbehneme ho a vytvorí sa tam množstvo pracovných miest pre ľudí na Blízkom východe," uviedol Trump v Oválnej pracovni. Tento plán podľa neho "prinesie mier" do regiónu.



Napriek nesúhlasu prítomného jordánskeho lídra Trump povedal, že Jordánsko a Egypt nakoniec prijmú vysídlených obyvateľov Gazy. Reuters pripomína, že obe krajiny sa spoliehajú na hospodársku a vojenskú pomoc Washingtonu. "Myslím si, že keď dokončíme naše rozhovory, budeme mať miesto, kde budú (Palestínčania) žiť veľmi šťastne a bezpečne," vyhlásil Trump.



Podľa reportérov Reuters sa zdalo, že v jednej chvíli Trump Abdalláha vyzval, aby povedal, že Palestínčanov z Gazy prijme. Ten však len odvetil, že urobí to, čo je pre jeho krajinu najlepšie. Arabské krajiny podľa neho prídu do Washingtonu s protinávrhom.



Reuters pripomína, že Jordánsko je už teraz domovom pre viac ako dva miliónov palestínskych utečencov. Tí do krajiny ušli v roku 1948 počas konfliktu, ktorý sprevádzal vznik Izraela. V roku 1970 sa jordánske sily dostali do konfliktu s palestínskymi militantnými skupinami a vedenie 11-miliónového Jordánska sa preto už dlhšie bráni prijatiu ďalších Palestínčanov.



Jordánsky kráľ však na stretnutí s Trumpom uviedol, že jeho krajina je ochotná ihneď prijať 2000 chorých palestínskych detí. "Myslím si, že jedna z vecí, ktorú môžeme urobiť hneď je prijať 2000 detí, detí s rakovinou, ktoré sú vo veľmi zlom stave, to je možné," vyhlásil.