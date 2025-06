Trump tvrdí, že by podporil zadržanie kalifornského guvernéra Newsoma

Washington 10. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že by podporil zadržanie kalifornského guvernéra Gavina Newsoma pre možné marenie migračných opatrení jeho administratívy. Vyjadril sa tak po tom, čo Newsom prisľúbil, že zažaluje federálnu vládu za nasadenie jednotiek Národnej gardy na potlačenie protestov na juhu Kalifornie. Nasadenie jednotiek označil guvernér za nezákonný čin, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Člen Trumpovej administratívy zodpovedný za ochranu hraníc Tom Homan v sobotu pohrozil zadržaním každého, kto by bránil vymáhaniu imigračných opatrení v Kalifornii, vrátane tamojšieho guvernéra Newsoma a starostky Los Angeles Karen Bassovej. Obaja ostro kritizovali Trumpove rozhodnutie nasadiť jednotky Národnej gardy na potlačenie protestov proti imigračnej politike v Los Angeles.



„Keby som bol Tom, urobil by som to. Myslím, že je to skvelé. Gavin má rád publicitu, ale myslím, že by to bol výborný krok,“ povedal Trump.



Newsom v reakcii uviedol, že dúfa, že nikdy nezažije deň, keď prezident vyzve na zadržanie úradujúceho guvernéra. „Je mi jedno, či ste demokrat alebo republikán, toto je hranica, ktorú ako národ nesmieme prekročiť - je to jednoznačný krok smerom k autoritárstvu,“ uviedol Newsom v príspevku na sieti X. „Je to len ďalšie rečnenie, ďalší bluf, ďalšie silácke reči, ďalšie vyhrážky,“ dodal kalifornský guvernér.



Na X tiež oznámil žalobu proti Trumpovi, ktorý podľa jeho slov vytvára „strach a teror, aby prevzal kontrolu nad štátnou milíciou a porušil ústavu“.



Generálny prokurátor amerického štátu Kalifornia Rob Bonta v pondelok vyhlásil, že prezident USA „pošliapal“ suverenitu štátu, keď bez konzultácie nariadil nasadenie jednotiek Národnej gardy na potlačenie protestov v Los Angeles.



Šéf Bieleho domu tvrdí, že vyslanie Národnej gardy bolo potrebné, pretože Newsomovi sa podľa neho nepodarilo zastaviť protesty proti imigračným agentom. Newsom podľa neho „urobil hroznú prácu“ pri potláčaní protestov. „Pozrite, mám rád Gavina Newsoma, je to milý chlap, ale je hrubo nekompetentný, všetci to vedia,“ povedal Trump. Prezident USA podľa AFP tiež dodal, že „nechce občiansku vojnu,“ ale že „občianska vojna by nastala, keby ste to nechali na ľudí ako on.“