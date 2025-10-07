< sekcia Zahraničie
Trump tvrdí, že chce spoznať plány Ukrajiny s raketami Tomahawk
Kremeľ ani kancelária ukrajinského prezidenta sa k vyjadreniam amerického prezidenta bezprostredne nevyjadrili.
Autor TASR
Washington 7. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok prezradil, že pred rozhodnutím o dodávke amerických rakiet Tomahawk na Ukrajinu chce vedieť, ako ich Kyjev plánuje využiť. Zdôvodnil to tým, že nechce prispieť k ďalšej eskalácii ruskej vojny na Ukrajine. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal USA, aby umožnili predaj týchto rakiet európskym krajinám, ktoré by ich následne mohli poslať Ukrajine. Rakety dlhého doletu Tomahawk by podľa Reuters umožnili Kyjevu zasiahnuť aj ciele hlboko vo vnútri Ruska vrátane Moskvy.
Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu varoval, že ak by Spojené štáty poskytli Ukrajine tieto rakety na údery hlboko vo vnútri Ruska, viedlo by to k zničeniu vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom.
Trump pred novinármi v Bielom dome nevylúčil dodanie rakiet. „Chcem zistiť, čo s nimi plánujú robiť. Kam ich chcú poslať? Asi by som sa na to mal opýtať. Položil by som pár otázok. Nechcem tú vojnu eskalovať,“ dodal americký prezident.
