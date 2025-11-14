< sekcia Zahraničie
Trump tvrdí, že demokratickí oponenti zámerne šíria hoax o Epsteinovi
Trump i jeho spojenci v predvolebnej kampani naznačovali, že Epstein možno nespáchal samovraždu, a sľubovali zverejniť mená jeho prominentných klientov, ak sa dostanú k moci.
Autor TASR
Washington 14. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že nátlak opozičnej Demokratickej strany na zverejnenie podrobností o údajnej sieti sexuálneho zneužívania okolo finančníka Jeffreyho Epstenia je zameraný na to, aby sa o tejto veci šírili hoaxy. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Demokrati robia všetko, čo je v ich silách, aby opäť pretláčali tento hoax o Epsteinovi,“ napísal republikánsky prezident USA na svojej platforme Truth Social. Ako dodal, republikáni, ktorí sa v tejto veci k nim pridávajú, sú „mäkkí a hlúpi“.
Trumpove vyjadrenia prišli po eskalácii škandálu, v rámci ktorého sa upriamila pozornosť na dlhoročný a blízky vzťah 79-ročného amerického prezidenta k finančníkovi a súdenému sexuálnemu delikventovi, ktorý - podľa oficiálnych vyjadrení, avšak mnohými spochybňovaných - spáchal samovraždu vo väzení v roku 2019, a to ešte pred začiatkom svojho procesu. Aj po jeho smrti sa množili otázky okolo jeho údajnej siete, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá s cieľom sexuálneho zneužívania a vykorisťovania.
Demokrati vo výbore pre dohľad Snemovne reprezentantov v stredu zverejnili nové emaily z Epsteinovej pozostalosti, v ktorých finančník v priebehu posledných 15 rokov viackrát spomenul súčasného amerického prezidenta v súkromnej korešpondencii so svojou dlhoročnou spolupracovníčkou Ghislaine Maxwellovou a novinárom Michaelom Wolffom. Korešpondencia podľa denníka The New York Times naznačuje, že podľa Epsteina vedel Trump o jeho nekalom biznise viac, ako priznal.
Trump i jeho spojenci v predvolebnej kampani naznačovali, že Epstein možno nespáchal samovraždu, a sľubovali zverejniť mená jeho prominentných klientov, ak sa dostanú k moci. Teraz však tvrdia, že nie je čo zverejniť. Tento postoj vyvolal vážny rozkol aj v Trumpovom neformálnom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou).
Trump opakovane odmieta, že by sa zúčastňoval na aktivitách svojho niekdajšieho priateľa Epsteina alebo ich vedel, pripomína AFP.
Snemovňa reprezentantov USA bude už na budúci týždeň hlasovať o požiadavke ministerstva spravodlivosti na zverejnenie materiálov o Epsteinovi.
Tieto materiály by mohli obsahovať oveľa viac usvedčujúcich dôkazov, než aké boli doteraz k dispozícii o prepojeniach medzi Epsteinom a jeho okruhom ľudí, ktorý v priebehu rokov siahal od Trumpa až po bývalého britského princa Andrewa, konštatuje francúzska agentúra.
Ak by väčšina v Snemovni reprezentantov USA hlasovala za zverejnenie týchto materiálov, Senát ovládaný republikánmi by stále naň musel udeliť súhlas a Trump by potom musel návrh zákona podpísať. V piatok však podľa AFP jasne uviedol, že si neželá, aby sa v tomto úsilí pokračovalo.
„Epstein bol demokrat a je problémom demokratov, nie republikánov!“ napísal. „Nestrácajte čas s Trumpom. Musím viesť krajinu!“ dodal na svojej sociálnej sieti.
