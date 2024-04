Trump tvrdí, že Európa by mala poskytnúť Ukrajine viac pomoci

Washington 19. apríla (TASR) - Európa by mala dať Ukrajine viac peňazí, vyhlásil vo štvrtok bývalý prezident USA Donald Trump; niekoľko dní pred tým, ako budú americkí zákonodarcovia hlasovať o dlho odkladanom balíku pomoci vo výške 61 miliárd dolárov pre túto vojnou zmietanú krajinu čeliacu ruskej agresii. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Všetci súhlasia s tým, že prežitie a sila Ukrajiny by mali byť pre Európu oveľa dôležitejšie ako pre nás, ale sú dôležité aj pre nás! Pohni sa, Európa!" uviedol Trump na svojej vlastnej sociálnej sieti Truth Social.



Trump, napriek tomu, že už nie je vo funkcii hlavy štátu, má značný vplyv na mnohých republikánov vo Washingtone, ktorí odkladajú poskytnutie novej vojenskej pomoci Kyjevu, pričom trvajú na tom, že ich prioritou je momentálne boj proti nelegálnej imigrácii na mexických hraniciach.



Patová situácia medzi demokratmi a republikánmi spôsobila, že Ukrajina má nedostatok munície a obranných systémov, a spôsobila, že prehráva vo vojne s ruským agresorom.



Trump, ktorý bude v novembri bojovať s prezidentom Joeom Bidenom o Biely dom, ďalej napísal: "Prečo Spojené štáty poskytli Ukrajine o vyše 100 miliárd dolárov viac než Európa, a pritom nás delí oceán? Prečo Európa nemôže dorovnať výšku peňazí, ktoré USA vynakladajú na pomoc krajine v zúfalej situácii?"



Snemovňa reprezentantov USA bude v sobotu hlasovať o novom balíku vojenskej pomoci, ktorý by uvoľnil miliardy dolárov pre Ukrajinu, Izrael a Taiwan. Biden vyzval Kongres, aby balík schválil, a prisľúbil, že zákon okamžite podpíše.



Trump vyvolal v Európe paniku, keď vo februári pohrozil, že ukončí bezpečnostné záruky pre členov NATO, ak nebudú podľa neho dostatočne finančne prispievať do Aliancie.