Trump tvrdí, že Irán aj Izrael porušili prímerie

Washington 24. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že Izrael aj Irán porušili podmienky prímeria, ktorého začiatok oznámil pred niekoľkými hodinami. Podľa vlastných slov je sklamaný konaním oboch krajín, no najmä Izraela, ktorý vyzval, aby nezhadzoval ďalšie bomby. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AFP.



Trump pred odletom na summit NATO v Haagu povedal, že Izrael podnikol útoky krátko po tom, ako súhlasil s dohodou o prímerí. Vyhlásil tiež, že Irán už nikdy neobnoví svoj jadrový program a jeho nukleárne kapacity sú zničené.



"Nie som spokojný s Izraelom. Nie som spokojný ani s Iránom, ale som skutočne nespokojný s Izraelom," povedal šéf Bieleho domu novinárom.



"V podstate tu máme dve krajiny, ktoré bojujú tak dlho a tak tvrdo, že už nevedia, čo vlastne robia," vyhlásil.



Na sociálnej sieti následne varoval pred pokračovaním útokov. "Izrael. Nezhadzujte tie bomby. Ak to urobíte, bude to závažné porušenie (prímeria). Priveďte svojich pilotov domov, hneď," napísal Trump.



Krátko na to napísal, že Izrael nezaútočí na Irán, všetky lietadlá sa vrátia a Iránu len „priateľsky zamávali“. „Nikto nebude zranený, prímerie je v platnosti,“ dodal.



Prímerie podľa Trumpa vstúpilo do platnosti v utorok ráno. Izrael následne oznámil, že zachytil najmenej dve balistické strely odpálené Iránom a jeho minister obrany pohrozil opätovnými údermi na islamskú republiku. Teherán vystrelenie rakiet poprel.