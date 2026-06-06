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Trump tvrdí, že Irán má už len 22 percent svojich raketových zásob
Kuvajt sa následne v sobotu ráno opäť stal terčom raketových útokov zo strany Iránu, pričom útoky zasiahli aj Bahrajn.
Autor TASR
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Washington 6. júna (TASR) - Irán má podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa stále k dispozícii 21 až 22 percent svojich raketových zásob. Šéf Bieleho domu to uviedol v piatok po tom, čo Teherán v priebehu niekoľkých dní vystrelil v regióne desiatky rakiet. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Majú nejaké rakety, majú nejaké drony. Odhadujem, že ide možno o 21 až 22 percent,“ povedal Trump v rozhovore pre televíziu NBC News.
V máji tvrdil, že Irán má k dispozícii už len 18 percent svojich celkových zásob rakiet. V minulosti sa Trump tiež vyjadril, že americká armáda úplne zničila iránske vojenské kapacity.
Iránske ozbrojené sily v piatok oznámili, že vystrelili „varovné rakety“ na dva americké torpédoborce v Ománskom zálive - toto tvrdenie americká armáda okamžite poprela.
Dva dni predtým Kuvajt oznámil, že Irán podnikol dronový a raketový útok na terminál medzinárodného letiska v hlavnom meste. Pri incidente zahynula jedna osoba a ďalšie utrpeli zranenia.
Kuvajt sa následne v sobotu ráno opäť stal terčom raketových útokov zo strany Iránu, pričom útoky zasiahli aj Bahrajn.
Iránske Revolučné gardy uviedli, že podnikli raketové útoky proti „nepriateľským základniam“ po tom, čo americká armáda oznámila, že zasiahla radarové stanovištia v Iráne a zostrelila drony smerujúce k strategicky dôležitému Hormuzskému prielivu.
„Majú nejaké rakety, majú nejaké drony. Odhadujem, že ide možno o 21 až 22 percent,“ povedal Trump v rozhovore pre televíziu NBC News.
V máji tvrdil, že Irán má k dispozícii už len 18 percent svojich celkových zásob rakiet. V minulosti sa Trump tiež vyjadril, že americká armáda úplne zničila iránske vojenské kapacity.
Iránske ozbrojené sily v piatok oznámili, že vystrelili „varovné rakety“ na dva americké torpédoborce v Ománskom zálive - toto tvrdenie americká armáda okamžite poprela.
Dva dni predtým Kuvajt oznámil, že Irán podnikol dronový a raketový útok na terminál medzinárodného letiska v hlavnom meste. Pri incidente zahynula jedna osoba a ďalšie utrpeli zranenia.
Kuvajt sa následne v sobotu ráno opäť stal terčom raketových útokov zo strany Iránu, pričom útoky zasiahli aj Bahrajn.
Iránske Revolučné gardy uviedli, že podnikli raketové útoky proti „nepriateľským základniam“ po tom, čo americká armáda oznámila, že zasiahla radarové stanovištia v Iráne a zostrelila drony smerujúce k strategicky dôležitému Hormuzskému prielivu.