Trump tvrdí, že Irán nestihol zachrániť jadrový materiál

Washington 26. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Irán nestihol odviezť materiál z jadrového zariadenia Fordó, na ktoré počas víkendu zaútočili americké bombardéry. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.



„Nič nebolo vynesené zo zariadenia. Bolo by to príliš zdĺhavé, nebezpečné, veľmi ťažké a náročné na presun!“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.



Šéf Bieleho domu tvrdí, že satelitné snímky veľkého počtu áut v blízkosti zariadenia pred útokom amerických síl neznamenali, že sa odtiaľ niečo odvážalo. „Autá a malé nákladné vozidlá na mieste patrili betonárom, ktorí sa snažili zakryť vrch (ventilačných) šácht,“ vyhlásil Trump.



Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok na tlačovej konferencii povedal, že nevie o žiadnych spravodajských informáciách, ktoré by naznačovali, že Irán presunul svoj obohatený urán na ochranu pred americkými útokmi.



Podľa agentúry Reuters niekoľko odborníkov upozornilo, že Irán pravdepodobne presunul zásoby vysoko obohateného uránu zo zariadenia Fordó pred útokmi amerických bombardérov, ku ktorým došlo v noci na nedeľu. Odborníci tvrdia, že zásoby mohol Irán ukryť na miestach, ktoré Izrael, USA a jadroví inšpektori OSN nepoznajú.



Spojené štáty v noci na nedeľu zaútočili okrem zariadenia Fordó aj na zariadenie v Natanze a Isfaháne. USA sa tak zapojili do vojny medzi Iránom a Izraelom, ktorá trvala 12 dní a jej pozastavenie oznámil v noci na utorok Trump. Prímerie podľa dostupných informácií sprostredkovali Spojené štáty a Katar.



Hegseth tvrdí, že americké útoky na iránske ciele boli úspešné. „Prezident Trump vytvoril podmienky na ukončenie vojny, decimovanie - vyberte si slovo - vymazanie, zničenie iránskeho jadrového potenciálu,“ povedal americký minister obrany.



AFP pripomína, že americké médiá tento týždeň zverejnili predbežné hodnotenie amerických spravodajských služieb, podľa ktorého údery len o niekoľko mesiacov spomalili iránsky jadrový program, čo Hegseth ostro kritizoval. „Či už ide o falošné správy CNN, MSNBC alebo New York Times, o tomto predbežnom hodnotení sa písalo s veľkým nadšením,“ tvrdí. Podľa neho dokument s hodnotením unikol, pretože niekto sa pokúsil vytvoriť dojem, že tento „historický úder“ nebol úspešný. Dodal, že iránske jadrové zariadenia boli zničené.