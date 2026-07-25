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Trump tvrdí, že iránski predstavitelia pristupujú k rokovaniam vážne
Obe strany 17. júna podpísali memorandum o porozumení, ktoré zahŕňalo dočasné prímerie a stanovilo 60-dňovú lehotu na rokovania o konečnej mierovej dohode.
Autor TASR
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Washington 24. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že sa ešte nerozhodol, či nariadi uskutočniť rozsiahle útoky na Irán, keďže Teherán teraz pristupuje k rokovaniam s Washingtonom „veľmi vážne“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Nie, nerozhodol som sa,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni, keď sa ho opýtali, či už prijal rozhodnutie o uskutočnení útoku. „Práve s nimi rokujeme. Myslím si, že s pribúdajúcimi dňami to berú čoraz vážnejšie, možno zo zrejmého dôvodu,“ vyhlásil šéf Bieleho domu, podľa ktorého je americká armáda pripravená zaútočiť v prípade potreby.
Trump vo štvrtok v rozhovore pre portál Axios povedal, že vážne zvažuje rozsiahly útok na Irán. Teherán má podľa neho záujem rokovať, ale zatiaľ nie je pripravený uzavrieť dohodu s Washingtonom.
Obe strany 17. júna podpísali memorandum o porozumení, ktoré zahŕňalo dočasné prímerie a stanovilo 60-dňovú lehotu na rokovania o konečnej mierovej dohode.
Trump však 9. júla vyhlásil prímerie za skončené po iránskych útokoch na plavidlá v Hormuzskom prielive. USA a Irán odvtedy pokračujú vo vzájomných útokoch.
Americký prezident zároveň v piatok zopakoval svoje tvrdenia z predchádzajúceho príspevku na sociálnych sieťach, v ktorom uviedol, že verí, že Rusko a Čína neposkytujú zbrane Iránu. Vyjadril sa tak napriek medializovaným správam, že obe krajiny poskytujú Teheránu spravodajské informácie na útoky proti americkým silám.
„(Čínsky) prezident Si vyhlásil, že sa na tom nebude podieľať, a (ruský) prezident Putin povedal to isté. Myslím, že viete, že im verím,“ povedal Trump novinárom. „Nemyslím si, že by ma chceli sklamať,“ uviedol.
Trump predtým na svojej sieti Truth Social napísal, že mu čínsky prezident Si Ťin-pching počas ich májového stretnutia v Pekingu povedal, že za žiadnych okolností nebude Iránu dodávať alebo predávať zbrane. Platiť to má aj pre čínske spoločnosti.
„Nie, nerozhodol som sa,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni, keď sa ho opýtali, či už prijal rozhodnutie o uskutočnení útoku. „Práve s nimi rokujeme. Myslím si, že s pribúdajúcimi dňami to berú čoraz vážnejšie, možno zo zrejmého dôvodu,“ vyhlásil šéf Bieleho domu, podľa ktorého je americká armáda pripravená zaútočiť v prípade potreby.
Trump vo štvrtok v rozhovore pre portál Axios povedal, že vážne zvažuje rozsiahly útok na Irán. Teherán má podľa neho záujem rokovať, ale zatiaľ nie je pripravený uzavrieť dohodu s Washingtonom.
Obe strany 17. júna podpísali memorandum o porozumení, ktoré zahŕňalo dočasné prímerie a stanovilo 60-dňovú lehotu na rokovania o konečnej mierovej dohode.
Trump však 9. júla vyhlásil prímerie za skončené po iránskych útokoch na plavidlá v Hormuzskom prielive. USA a Irán odvtedy pokračujú vo vzájomných útokoch.
Americký prezident zároveň v piatok zopakoval svoje tvrdenia z predchádzajúceho príspevku na sociálnych sieťach, v ktorom uviedol, že verí, že Rusko a Čína neposkytujú zbrane Iránu. Vyjadril sa tak napriek medializovaným správam, že obe krajiny poskytujú Teheránu spravodajské informácie na útoky proti americkým silám.
„(Čínsky) prezident Si vyhlásil, že sa na tom nebude podieľať, a (ruský) prezident Putin povedal to isté. Myslím, že viete, že im verím,“ povedal Trump novinárom. „Nemyslím si, že by ma chceli sklamať,“ uviedol.
Trump predtým na svojej sieti Truth Social napísal, že mu čínsky prezident Si Ťin-pching počas ich májového stretnutia v Pekingu povedal, že za žiadnych okolností nebude Iránu dodávať alebo predávať zbrane. Platiť to má aj pre čínske spoločnosti.