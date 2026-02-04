< sekcia Zahraničie
Trump tvrdí, že je čas „posunúť sa“ od škandálu s Epsteinom
V najnovšej sérii dokumentov sa vyskytujú mená viacerých známych osobností, ako napríklad miliardár Elon Musk, spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates či Trump.
Autor TASR
Washington 4. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že je načase, aby sa Spojené štáty „posunuli ďalej“ od spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Trump zároveň zopakoval, že bol očistený najnovším zverejnením miliónov týchto dokumentov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nič o mne nevyšlo najavo, okrem toho, že to bolo sprisahanie proti mne, doslova, zo strany Epsteina a ďalších ľudí. Myslím si však, že je už čas, aby sa krajina posunula k niečomu inému, napríklad k zdravotnej starostlivosti alebo k témam, na ktorých ľuďom záleží,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome.
Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok zverejnilo viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom Epsteina, a to spoločne s fotografiami a videami.
V súvislosti s Trumpom sa v spisoch nachádza zoznam obvinení zo sexuálneho napadnutia, ktorý zostavil Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Mnohé obvinenia na adresu prezidenta sa v zozname nachádzali na základe anonymných hovorov a neoverených tipov. Dokument naznačuje, že vyšetrovatelia preverili viacero takýchto tipov, pričom niektoré z nich označili za nedôveryhodné.
Trump dlhodobo popiera akékoľvek protiprávne konanie súvisiace s Epsteinom. „Niektoré dokumenty obsahujú nepravdivé a senzáciechtivé tvrdenia o prezidentovi Trumpovi, ktoré boli predložené FBI tesne pred voľbami v roku 2020. Aby bolo jasné, tieto tvrdenia sú nepravdivé a ničím nepodložené,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti v piatkovom vyhlásení.
Prezident USA v novembri 2025 podpísal zákon, ktorý nariaďuje ministerstvu spravodlivosti odtajniť a zverejniť spisy týkajúce sa trestného stíhania zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Americký finančník Jeffrey Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.
