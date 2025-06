Trump tvrdí, že je menej presvedčený o dohode s Iránom

Washington 11. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump je podľa vlastných slov v súčasnosti menej presvedčený o tom, že Irán bude súhlasiť s ukončením obohacovania uránu v rámci jadrovej dohody s Washingtonom. Šéf Bieleho domu to uviedol v rozhovore zverejnenom v stredu, píše TASR podľa agentúry Reuters.



„Neviem,“ povedal Trump pre podcast Pod Force One denníka New York Post po otázke, či si myslí, že by mohol prinútiť Irán, aby zastavil svoj nukleárny program. „Neviem. Myslel som si to, ale som si tým čoraz menej istý.“



Trump chce dosiahnuť novú dohodu s Iránom, ktorá by obmedzila jeho jadrové aktivity, a Teheránu pohrozil bombardovaním, ak diplomacia neuspeje. V pondelok novinárom v Bielom dome povedal, že o Iráne hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, a rozhovory s Iráncami označil za náročné.



V novom interview Trump uviedol, že Iránci zrejme používajú zdržiavaciu taktiku. „Som si teraz istý menej, ako by som bol pred niekoľkými mesiacmi. Niečo sa s nimi stalo, ale som si oveľa menej istý, že sa dosiahne dohoda,“ konštatoval.



Zopakoval, že bez ohľadu na to, či k dohode dôjde, USA nedovolia, aby Irán vyvinul jadrové zbrane. „Bolo by krajšie urobiť to bez vojny, bez umierania ľudí, je to oveľa krajšie. Ale nemyslím si, že u nich vidím rovnakú mieru nadšenia dosiahnuť dohodu,“ dodal Trump.



Irán uvádza, že nemá v pláne vyrábať jadrové zbrane a má záujem len o výrobu elektrickej energie a iné nevojenské projekty.