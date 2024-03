Trump tvrdí, že jeho prehra by ukončila demokraciu

Washington 17. marca (TASR) - Exprezident USA Donald Trump tvrdí, že jeho prípadná opätovná porážka v prezidentských voľbách by znamenala aj koniec americkej demokracie. TASR správu prevzala v nedeľu z agentúry Reuters.



Trumpovo vyjadrenie zaznelo na jeho sobotňajšom stretnutí s voličmi v Daytone v americkom štáte Ohio. Kontroverzný multimiliardár zároveň zopakoval svoje nepodložené tvrdenie, že predchádzajúce voľby z roku 2020, v ktorých prehral súboj so súčasným prezidentom Joeom Bidenom, boli sfalšované.



"Ak nevyhráme tieto voľby, myslím, že už v tejto krajine žiadne ďalšie voľby nebudú," vyhlásil Trump, ktorý si už tento týždeň zabezpečil dostatok hlasov delegátov na získanie prezidentskej kandidatúry Republikánskej strany pre novembrové voľby.



Na úvod svojho prejavu na zhromaždení v Ohiu Trump vzdal hold svojim stúpencom, ktorí sú väznení za násilný útok na sídlo amerického Kongresu z januára 2021. Označil ich za "patriotov" a "rukojemníkov".



"Ak nebudem zvolený, bude to znamenať krvavý kúpeľ pre celú krajinu," vyhlásil Trump, keď hovoril o problémoch amerického automobilového priemyslu. Čo konkrétne tým myslel, nie je jasné. Podľa svojho volebného štábu treba toto vyjadrenie chápať v kontexte diskusií o americkej ekonomike.



Podľa Bidenovej kampane však slová o "krvavom kúpeli" odhaľujú Trumpov extrémizmus, túžbu po pomste a predstavujú hrozbu použitia politického násilia.



Prezidentskú nomináciu Demokratickej strany si taktiež tento týždeň prakticky zaistil Joe Biden, ktorý si doterajšími úspechmi v primárkach taktiež zabezpečil dostatok delegátov.



Oficiálne nominácie obaja získajú až na letných nominačných zjazdoch svojich strán. Podľa prieskumov sú šance Trumpa a Bidena prakticky vyrovnané. Podľa minulotýždňového prieskumu Reuters/Ipsos medzi registrovanými voličmi je rozdiel medzi oboma kandidátmi v rámci štatistickej odchýlky.



Pozorovatelia predpokladajú, že odvetný volebný súboj medzi Bidenom a Trumpom počas nasledujúcich ôsmich mesiacov takmer určite ešte viac prehĺbi politický rozkol v USA. Súboj dvoch rovnakých prezidentských kandidátov sa v Spojených štátoch naposledy odohral v roku 1956.