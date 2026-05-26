Trump tvrdí, že jeho zdravotný stav je výborný
Autor TASR
Washington 26. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump uviedol, že jeho utorková preventívna lekárska prehliadka dopadla „výborne“. Išlo tretie verejne oznámené lekárske vyšetrenie šéfa Bieleho domu od minuloročného návratu do úradu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a portálu The Independent.
„Všetko dopadlo VÝBORNE,“ napísal Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social počas cesty do Bieleho domu po tom, ako absolvoval vyše trojhodinovú prehliadku v zdravotníckom vojenskom centre Waltera Reeda. Prezidenta ošetroval jeho lekár Sean Barbabell.
Americké vlády už celé desaťročia zverejňujú výsledky zdravotných prehliadok prezidentov, čím verejnosť informujú o stave najvyššieho veliteľa ozbrojených síl USA. Výsledky však prechádzajú úpravou Bieleho domu a následne ich musí schváliť samotný prezident. Tento postu vyvoláva otázky o tom, čo sa verejnosť dostane a čo nie, upozorňuje AP. Prezidenti totiž nemajú povinnosť zverejňovať informácie o svojom zdravotnom stave.
Trumpova posledná naplánovaná každoročná prehliadka bola v apríli 2025. Biely dom potom v lete zverejnil, že podstúpil vyšetrenie pre opuchy na nohách a bola mu diagnostikovaná chronická žilová nedostatočnosť, ktorá je u starších ľudí bežná. V októbri nasledovala ďalšia návšteva nemocnice, ktorú Biely dom označil za polročnú prehliadku.
Od svojho návratu do úradu v roku 2025 sa Trump často objavoval aj s modrinami na pravej ruke, ktoré zvyčajne zakrýval make-upom. Biely dom však stopy na jeho ruke pripísal aspirínu, ktorý užíva ako súčasť „štandardného“ režimu starostlivosti o kardiovaskulárne zdravie.
Trump, ktorý v júni oslávi 80. narodeniny, je najstarším prezidentom, aký kedy zložil prísahu v dejinách USA. Jeho zdravotný stav je preto predmetom zvýšenej pozornosti, najmä vzhľadom na jeho opakované zdôrazňovanie duševnej a fyzickej kondície v porovnaní s jeho predchodcom Joeom Bidenom.
