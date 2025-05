Trump tvrdí, že Katar investuje do leteckej základe USA 10 mld. USD

Dauha 15. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Katar v nasledujúcich rokoch investuje desať miliárd dolárov do najväčšej americkej leteckej základne v regióne Blízkeho východu. Základňa al-Udajd sa nachádza juhozápadne od katarského hlavného mesta Dauha. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



V prejave k americkým vojakom na základni počas svojej ceste po Blízkom východe Trump taktiež uviedol, že katarské ozbrojené sily podpísali s USA v stredu zmluvu v hodnote 42 miliárd dolárov.



Washington a Dauha už v stredu podpísali vyhlásenie o zámere posilniť svoje partnerstvo vo vojenskej oblasti, v ktorom sa uvádzajú potenciálne investície v celkovej výške viac ako 38 miliárd dolárov do leteckej základne al-Udajd a ďalších spôsobilostí v oblasti protivzdušnej obrany a námornej bezpečnosti.



Trump v rámci svojej zahraničnej cesty neskôr zamieril aj do Spojených arabských emirátov (SAE), ktoré sa podľa agentúry Reuters aj s pomocou USA snažia stať svetovým lídrom v oblasti umelej inteligencie. V rámci predbežnej dohody by preto mali Spojené štáty dodávať SAE 500.000 najmodernejších čipov pre umelú inteligenciu od spoločnosti Nvidia ročne, informoval Reuters v stredu.



Trump a katarský emir Tamím bin Hamad Ál Sání v stredu v Dauhe podpísali dohody, ktoré majú priniesť hospodársku výmenu medzi ich krajinami v hodnote najmenej 1,2 bilióna dolárov. Medzi podpísanými dohodami je napríklad zmluva o nákupe 210 lietadiel Boeing 787 Dreamliner a 777X a lietadlových motorov General Electric Aerospace leteckou spoločnosťou Qatar Airways v hodnote približne 96 miliárd dolárov.



Trump v minulosti označil za jeden z kľúčových cieľov svojej administratívy zlepšiť vzťahy s niektorými krajinami Perzského zálivu.