Trump tvrdí, že Kuba „čoskoro padne“
Havana obviňuje Trumpa zo snahy zničiť kubánsku ekonomiku.
Autor TASR
Washington 6. marca (TASR) - Kuba podľa amerického prezidenta Donalda Trump „čoskoro padne“. Vyjadril sa tak v piatok v rozhovore pre stanicu CNN. Uviedol tiež, že kubánska vláda veľmi chce uzavrieť dohodu, píše TASR.
„Chcú uzavrieť dohodu, tak tam pošlem Marca (Rubia, amerického ministra zahraničných vecí) a uvidíme, ako to dopadne. Skutočne sa na to teraz sústredíme. Máme dosť času, ale Kuba je pripravená - po 50 rokoch,“ povedal.
Trump v minulý piatok navrhol priateľské prevzatie kontroly nad Kubou. Napätie medzi Washingtonom a Havanou narastá, pričom USA uvalil na túto karibskú krajinu ropné embargo po tom, čo americké sily zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura, podporovateľa Havany.
Venezuela bola hlavným dodávateľom ropy Kuby. Od 9. januára nebola na Kubu dovezená žiadna ropa, čo prinútilo letecké spoločnosti obmedziť lety ostrov a ešte viac prehĺbilo tamojšiu ekonomickú krízu.
Havana obviňuje Trumpa zo snahy zničiť kubánsku ekonomiku. Kuba je od roku 1962 vystavená sankciám USA a zasiahnutá rozsiahlou ekonomickou krízou sprevádzanou dlhodobými výpadkami elektrickej energie, nedostatkom paliva, liekov a potravín.
