Trump tvrdí, že Los Angeles je napadnuté „zahraničným nepriateľom“

Fort Bragg 11. júna (TASR) - Prezident USA Donald Trump v utorok obhajoval svoje rozhodnutie vyslať jednotky námornej pechoty a Národnej gardy do kalifornského mesta Los Angeles, aby tam potlačili protesty proti imigračnej politike.



V prejave k vojakom vo Fort Bragg v štáte Severná Karolína Trump vyhlásil, že súčasné udalosti v Kalifornii sú „totálnym útokom na mier, verejný poriadok a národnú suverenitu, ktorý vykonávajú výtržníci so zahraničnými vlajkami.“



Zdôraznil, že „generácie armádnych hrdinov neprelievali svoju krv na vzdialených brehoch preto, aby sledovali, ako je naša krajina zničená inváziou a bezprávím tretieho sveta.“



Podľa agentúry AP Trump označil mesto Los Angeles za „smetisko“ s „celými štvrťami pod kontrolou“ zločincov a povedal, že federálna vláda „využije všetky dostupné prostriedky na potlačenie násilia a obnovenie práva a poriadku“.



„Oslobodíme Los Angeles a opäť ho urobíme slobodným, čistým a bezpečným,“ dodal Trump.



Tieto emotívne slová zazneli z Trumpových úst po tom, čo nechal otvorenú možnosť uplatnenia zákona o povstaní - výnimočného právneho nástroja, ktorý prezidentovi USA umožňuje nasadiť ozbrojené sily na území Spojených štátov v prípade násilností, povstaní alebo na presadzovanie federálneho práva.



Trumpova návšteva vo Fort Bragg, kde žije približne 50.000 aktívnych vojakov, nasledovala po jeho rozhodnutí nasadiť v os Angeles 700 príslušníkov námornej pechoty a 4000 vojakov Národnej gardy, aby tak potlačili pouličné protesty proti jeho imigračnej politike.



Republikánsky prezident uviedol, že nasadenie armády bolo potrebné na ochranu federálneho majetku a personálu. Demokratmi vedená vláda štátu Kalifornia však vyhlásila, že tento krok je zneužitím moci a zbytočnou provokáciou.



Pouličné demonštrácie v južnej Kalifornii prebiehajú od piatku, keď sa aktivisti dostali do potýčok so zástupcami šerifa.



V Severnej Karolíne sa Trump a minister obrany USA Pete Hegseth zúčastnili na dlho plánovaných oslavách 250. výročia založenia americkej armády, pričom sledovali, ako vojaci predvádzajú útok špeciálnych jednotiek na budovu a používajú raketomet s dlhým doletom. Bola to prvá zo série osláv pred veľkou prehliadkou vo Washingtone v sobotu.



Fort Bragg sa nachádza neďaleko mesta Fayetteville v Severnej Karolíne a slúži ako veliteľstvo špeciálnych operácií americkej armády, pričom tam sídlia jednotky známe ako zelené barety a 82. výsadkový pluk.





Primátorka Los Angeles v časti mesta vyhlásila zákaz nočného vychádzania





Polícia v americkom meste Los Angeles zadržala od pondelka večera už vyše 100 osôb, ktoré sa zúčastnili na násilných protestoch proti imigračnej politike prezidenta USA Donalda Trumpa, informovala v stredu agentúra DPA, píše TASR.



Polícia spresnila, že v centre mesta bolo za neuposlúchnutie výzvy na rozpustenie nepovolenej demonštrácie zadržaných 96 osôb. Ďalších 14 ľudí zadržali za rabovanie a troch za útok či poškodenie majetku.



Príčinou nepokojov v Los Angeles sú rozsiahle protesty proti sprísnenej imigračnej politike prezidenta Trumpa. Protestuje sa v prvom rade proti raziám federálnych úradov, ktorých cieľom je zadržať ilegálnych migrantov. Protesty vypukli po tom, čo federálne úrady počas víkendu zadržali desiatky pracovníkov bez náležitých dokladov.



Trump reagoval na výbušnú situáciu v Los Angeles tým, že tam vyslal okolo 4000 príslušníkov Národnej gardy a 700 príslušníkov námornej pechoty. Obyvatelia a miestni politici však túto reakciu považujú za prehnanú a obviňujú prezidenta, že namiesto upokojenia situácie ju ešte viac eskaluje.



Napätie ešte zintenzívnili Trumpove kontroverzné vyjadrenia, v ktorých demonštrantov označil za „zvieratá“ a hovoril o „invázii zahraničného nepriateľa“, čo vyvolalo ďalší odpor a mobilizáciu protestujúcich.



V reakcii na stupňujúce sa násilie primátorka Los Angeles Karen Bassová vyhlásila v centre mesta nočný zákaz vychádzania, ktorý platí od utorka 20:00 h do stredy 06:00 h miestneho času. Vyhlásila aj stav núdze.



Zákaz vychádzania sa vzťahuje na tú časť mesta, kde sa od minulého piatka odohrávajú protesty proti vládnej prisťahovaleckej politike. Neplatí pre ľudí, ktorí majú v danej časti mesta trvalý pobyt, akreditovaných novinárov, osoby bez domova ani pre záchranné zložky, doplnila agentúra AP, píše TASR.



Polícia a mestská správa avizovali, že rabovanie a poškodzovanie majetku neprestane, zákaz vychádzania pre danú oblasť môže byť opakovane predlžovaný.



Medzičasom boli v utorok v Los Angeles už nasadení aj príslušníci Národnej gardy, ktorí dostali za úlohu ochraňovať imigračných úradníkov pri zadržiavaní osôb. Okrem toho strážia federálne budovy a pomáhajú aj s logistikou a prepravou. V prípade útoku môžu dočasne zadržať páchateľa, ale samotné zatýkanie vykonáva polícia.



Príslušníkov námornej pechoty v uliciach zatiaľ nebadať, uviedli miestni obyvatelia podľa DPA.



Prezident Trump označil protestujúcich za „zvieratá“ a protesty za inváziu „zahraničného nepriateľa“. Demonštrantov bez dôkazov obvinil, že sú „platení buriči“. oznámil, že zvažuje použitie Zákona o povstaní z roku 1807, ktorý umožňuje nasadenie armády vnútri USA. Kritici, vrátane guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma, tvrdia, že prezident takto len eskaluje situáciu.



Guvernér Newsom podal na federálny súd žiadosť o zablokovanie nasadenia Národnej gardy a pechoty - tvrdí, že ich prítomnosť vyvoláva len ďalšie nepokoje. Súdne pojednávanie v tejto veci je naplánované na štvrtok.