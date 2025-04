Trump tvrdí, že môže vyriešiť napätie medzi Izraelom a Tureckom

Washington 8. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v pondelok počas návštevy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Bielom dome označil za sprostredkovateľa medzi Izraelom a Tureckom v ich boji o získanie vplyvu v Sýrii. Trump vyzdvihol svoje vzťahy s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorého označil za „veľmi múdreho“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).



„Povedal som premiérovi, že ak máš problém s Tureckom, Bibi, naozaj si myslím, že to dokážem vyriešiť,“ uviedol Trump pričom použil prezývku izraelského premiéra. „Viete, mám veľmi, veľmi dobré vzťahy s Tureckom a s jeho lídrom a myslím si, že sa nám to podarí vyriešiť,“ dodal Trump.



Turecko je podporovateľom islamistami vedenej koalície v Sýrii, ktorá v decembri po takmer 14 rokoch občianskej vojny zvrhla tamojšieho prezidenta Bašára Asada, pripomína AFP. Vplyv Turecka na nových sýrskych predstaviteľov vyvoláva obavy Izraela, ktorý podniká útoky na juhu Sýrie, aby od hraníc odrazil vládne sily.



Podľa AFP sa zdá, že Trump uznal tureckú dominanciu v Sýrii, keď povedal Erdoganovi, že ju „prevzal prostredníctvom náhradníkov“.



„Povedal som: Gratulujem, dokázali ste to, čo sa nikomu nepodarilo za posledných 2000 rokov. Ovládli ste Sýriu. S inými menami, ale to isté,“ uviedol Trump.



Izraelský premiér počas návštevy Washingtonu vyjadril obavy z vplyvu Turecka v Sýrii. „Mali sme susedské vzťahy s Tureckom, ktoré sa zhoršili, a nechceme, aby Sýriu ktokoľvek vrátane Turecka využíval ako základňu na útoky v Izraeli,“ povedal Netanjahu.



„Diskutovali sme o tom, ako sa môžeme tomuto konfliktu vyhnúť rôznymi spôsobmi, a myslím si, že na tento účel nemôžeme mať lepšieho sprostredkovateľa než prezidenta Spojených štátov,“ dodal izraelský premiér.



Po páde režimu zvrhnutého sýrskeho prezidenta Bašára Asada sa podľa Reuters zintenzívnili ozbrojené strety medzi Izraelom a novým sýrskym vedením. Izrael deklaroval, že nebude tolerovať prítomnosť islamistických militantov v južnej Sýrii a vyslal svoje jednotky do pohraničnej zóny medzi Sýriou ovládaným územím a Izraelom okupovanými Golanskými výšinami. Sýrske vedenie opakovane deklarovalo, že nemá v úmysle otvoriť front proti Izraelu