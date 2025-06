Trump tvrdí, že Národná garda v Los Angeles zabezpečí právo a poriadok

Protesty sa zintenzívnili po tom, ako Trump vyslal Národnú gardu



Na snímke príslušníci polície počas protestu proti konaniu imigračných úradov v Comptone v americkom štáte Kalifornia 7. júna 2025. Foto: TASR/AP

Washington/Los Angeles 9. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že vojaci Národnej gardy poslaní do Los Angeles zaistia v tomto meste právo a poriadok. Naznačil tiež, že ponecháva otvorenú možnosť nasadeniu vojakov v iných mestách, informuje TASR podľa agentúry AFP.," povedal Trump novinárom o ľuďoch protestujúcich proti raziám, ktoré v Kalifornii vykonávajú federálni imigrační agenti. "," dodal.Krátko predtým bezpečnostné zložky použili slzotvorný plyn na zatlačenie demonštrantov, ktorí sa zhromaždili pred zadržiavacím centrom v centre Los Angeles, kam dorazili niektorí z prvej skupiny príslušníkov Národnej gardy. Podľa agentúry AP nie je jasné, čo konfrontáciu podnietilo ani ktorá z bezpečnostných zložiek použila slzotvorný plyn.Republikán Trump nariadil mobilizáciu najmenej 2000 vojakov Národnej gardy v sobotu večer a odôvodnil to prebiehajúcimi protestmi proti predstaviteľom Imigračného a colného úradu (ICE). Urobil tak napriek nesúhlasu demokratického guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma. Ten varoval, že militarizácia by mohla situáciu len eskalovať, a vyhlásil, že zámerom prezidentovho kroku je "".Demokratickí guvernéri štátov USA v nedeľu prezidenta ostro kritizovali a jeho rozhodnutie označili v spoločnom liste za "".Národná garda je zvyčajne podriadená príslušnému guvernérovi. Podľa denníka New York Times je to prvýkrát za 60 rokov, čo prezident prevzal jej velenie bez súhlasu guvernéra.Trumpova vláda nevylúčila, že v prípade potreby by mohli byť mobilizovaní aj príslušníci námornej pechoty umiestnení v Kalifornii. Minister obrany Pete Hegseth na platforme X uviedol, že sú v stave vysokej pohotovosti.Trump oznámil, že Národná garda bude nasadená na 60 dní alebo tak dlho, ako to minister obrany uzná za potrebné. Minister obrany môže v prípade potreby nasadiť aj príslušníkov pravidelnej americkej armády „“.Napätie v americkom meste Los Angeles sa v nedeľu vystupňovalo. V reakcii na rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa nasadiť v meste Národnú gardu vyšli do ulíc tisíce protestujúcich, ktorí zablokovali jednu z diaľnic a podpaľovali autonómne vozidlá. Miestne bezpečnostné zložky nasadili na kontrolu davu slzotvorný plyn, gumové projektily a zábleskové granáty. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.Niektorí policajti hliadkovali v uliciach na koňoch, kým iní s výstrojom na potláčanie nepokojov sa zoradili za vojakov Národnej gardy, ktorých nasadili na ochranu federálnych objektov vrátane zadržiavacieho centra, kam v posledných dňoch umiestnili časť zadržaných imigrantov.Zrážky sa odohrali počas tretieho dňa demonštrácií proti zákroku Trumpovej vlády proti imigrácii v oblasti Los Angeles. Nedeľňajší príchod približne 300 príslušníkov Národnej gardy vyvolal u niektorých obyvateľov hnev i obavy, priblížila AP.Prítomnosť členov gardy podnecuje napätie v meste, uviedol v liste Trumpovi v nedeľu popoludní kalifornský guvernér Gavin Newsom. Prezidenta v ňom oficiálne požiadal o odvolanie gardy.,“ vyhlásil Newsom.,“ povedala starostka Karen Bassová na tlačovej konferencii. „.“Trump tvrdí, že vyslanie Národnej gardy bolo potrebné, pretože Newsomovi a iným demokratom sa nepodarilo zastaviť protesty namierené proti imigračným agentom.