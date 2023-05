Trump tvrdí, že nepozná novinárku, ktorú podľa súdu sexuálne napadol

Manchester 11. mája (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump opäť poprel, že pozná novinárku E. Jean Carrollovú. Vyjadril sa tak v relácii CNN len niečo vyše dňa po tom, ako federálny súd v newyorskom Manhattane rozhodol, že túto novinárku sexuálne napadol.



"Nepoznám ju. Nikdy som ju nestretol. Netuším, kto to je," povedal Trump. Dodal však, že sa s touto novinárkou a jej manželom pred rokmi odfotil. Voči predmetnému verdiktu sa ešte môže odvolať.



Trump sa opätovne uchádza o nomináciu republikánskej strany do prezidentských volieb v roku 2024. V súvislosti s prípadom Carrollovej v relácii CNN dodal, že sa nedomnieva, že ho rozhodnutie súdu diskvalifikuje z možnosti byť prezidentom. Nemyslí si ani to, že táto kauza odradí ženy od toho, aby mu vo voľbách dali hlas.



Trump v relácii CNN tiež tvrdil, že infláciu by v prípade svojho znovuzvolenia riešil väčšou ťažbou ropy.



Prisľúbil tiež to, že ak sa ako prezident vráti do Bieleho domu, bude ochraňovať druhý dodatok Ústavy USA, ktorý Američanov oprávňuje vlastniť a nosiť zbrane. Dodal však, že "urobí množstvo vecí" na riešenie masovej streľby vrátane zvýšenia počtu strážcov na školách či lepšieho zaistenia vstupov do rôznych inštitúcií.



Trump nepovedal, či by v prípade svojho znovuzvolenia podpísal federálny zákaz interrupcií, ani v akom týždni tehotenstva by takýto zákaz prípadne podporil. Povedal, že v tejto súvislosti by urobil rozhodnutie, ktoré je podľa neho "skvelé a spravodlivé pre krajinu". Dodal, že ľudia zasadzujúci sa proti interrupciám sú momentálne v dobrej "vyjednávacej pozícii" po tom, čo najvyšší súd USA vlani zrušil rozhodnutie v prípade "Roeová verzus Wade".



Takýmto verdiktom prenechal vlani najvyšší súd právomoc rozhodovať o práve na umelé ukončenie tehotenstva jednotlivým štátom. Interrupcie odvtedy zakázalo 15 amerických štátov a v ďalších boli prísne obmedzené.



Bývalý prezident USA sa v relácii CNN vyjadril aj k tajným dokumentom, ktoré si pri odchode z funkcie odniesol z Bieleho domu. Trval na tom, že mal na takéto konanie plné právo, pričom - ako uvádza CNN - nepravdivo dodal, že dokumenty sa týmto činom stali "odtajnené".