Trump tvrdí, že nezvažuje útoky na území Venezuely
V posledných týždňoch šéf Bieleho domu totiž sám verejne vyhlasoval, že jeho administratíva bude vykonávať útoky proti cieľom v juhoamerickej krajine, ktoré súvisia s pašovaním drog.
Washington 31. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že nezvažuje útoky na území Venezuely, o ktorých sa v posledných dňoch špekuluje v rámci možného rozšírenia protidrogovej operácie v Latinskej Amerike. Poprel tým svoje vlastné vyjadrenia z minulého týždňa, napísala agentúra Reuters, informuje TASR.
„Nie,“ odpovedal Trump na palube prezidentského špeciálu na otázku, či sú pravdivé medializované správy, že zvažuje údery vo Venezuele. Bezprostredne podľa Reuters však nebolo jasné, či takéto údery vylúčil do budúcnosti, alebo chcel len povedať, že konečné rozhodnutie ešte nepadlo.
V posledných týždňoch šéf Bieleho domu totiž sám verejne vyhlasoval, že jeho administratíva bude vykonávať útoky proti cieľom v juhoamerickej krajine, ktoré súvisia s pašovaním drog.
Spojené štáty spustili začiatkom septembra vojenskú operáciu, v rámci ktorej zaútočili na najmenej 14 plavidiel v Karibiku a v Tichom oceáne pri pobreží Južnej Ameriky, ktoré boli údajne zapojené do prevážania narkotík. Pri zásahoch zabili dosiaľ 61 ľudí.
USA v Karibiku v posledných mesiacoch takisto posilnili svoju vojenskú prítomnosť stíhačkami, vojnovými loďami a tisíckami vojakov. Do vôd v blízkosti Latinskej Ameriky nasadili aj údernú skupinu na čele s lietadlovou loď USS Gerald R. Ford.
Ministerstvo obrany pod vedením Peta Hegsetha zatiaľ nevysvetlilo, prečo je takáto palebná sila potrebná pre operácie, ktorých deklarovaným cieľom je zabrániť vstupu drog na územie Spojených štátov.
Trumpova administratíva navyše tvrdí, že venezuelský prezident Nicolás Maduro je šéfom drogového kartelu, a vypísala odmenu 50 miliónov dolárov za informácie vedúce k jeho zatknutiu. Maduro tieto obvinenia odmieta a trvá na tom, že Venezuela je proti svojej vôli využívaná ako trasa pre pašovanie kokaínu z Kolumbie.
