Trump tvrdí, že od Iráncov o pozastavení komunikácie nepočul
Podľa šéfa Bieleho domu sú Iránci lepší vyjednávači ako bojovníci, ale o rozhodnutí pozastaviť komunikáciu ho neinformovali.
Autor TASR
Washington 1. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok pre televíziu NBC News uviedol, že od Iráncov o pozastavení sprostredkúvanej komunikácie dopredu nepočul, ale odmlka je podľa neho v poriadku a je ochotný počkať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa šéfa Bieleho domu sú Iránci lepší vyjednávači ako bojovníci, ale o rozhodnutí pozastaviť komunikáciu ho neinformovali. „Myslím si, že môžem čakať tak dlho, ako budú chcieť,“ mieni Trump.
„Myslím si, že sme hovorili priveľa, ak chcete poznať pravdu. Myslím si, že odmlčať sa by bolo veľmi dobré a mohlo by to byť na dlhý čas,“ povedal Trump v rozhovore pre NBC News. „To neznamená, že tam začneme všade zhadzovať bomby. Budeme len mlčať. Ponecháme blokádu,“ doplnil.
Iránska tlačová agentúra Tasním v pondelok napísala, že iránsky vyjednávací tím pozastavuje sprostredkúvanú komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci rokovaní o mieri z dôvodu izraelských útokov v Libanone.
„Nebude žiaden dialóg, pokiaľ nebudú zabezpečené iránske požiadavky na okamžité ukončenie izraelských operácií v Gaze a Libanone,“ uviedla iránska agentúra.
„Vzhľadom na pokračujúce zločiny sionistického režimu v Libanone a s prihliadnutím na to, že Libanon bol jednou z podmienok pre prímerie a že toto prímerie bolo teraz porušené na všetkých frontoch vrátane Libanonu, iránsky vyjednávací tím pozastavuje dialógy a výmenu správ prostredníctvom mediátorov,“ pokračovala.
Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone a obsadenie strategického hradu Beaufort. Premiér Benjamin Netanjahu vyzdvihol obsadenie tohto hradu a v pondelok spoločne s ministrom obrany Jisraelom Kacom uviedol, že armáde nariadili, aby zaútočila na ciele Hizballáhu v bašte hnutia na bejrútskom predmestí Dahíja.
