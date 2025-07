Trump tvrdí, že odmietol pozvanie na súkromný ostrov J. Epsteina

Turnberry 28. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že „nikdy nemal tú česť“ navštíviť súkromný ostrov zosnulého finančníka a odsúdeného sexuálneho delikventa Jefreyho Epsteina. Hoci pozvánku dostal, odmietol ju, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



„Nikdy som nemal tú česť ísť na jeho ostrov a odmietol som to. V jednom z mojich veľmi dobrých momentov som to odmietol,“ povedal Trump novinárom vo svojom golfovom rezorte v škótskom Turnberry.



Agentúra Reuters uvádza, že Epstein vlastnil súkromný ostrov v rámci Amerických Panenských ostrovov, kam sa údajne chodili zabávať prominentné osobnosti politiky, biznisu a zábavného priemyslu. Americká prokuratúra tvrdí, že Epstein ostrov zneužíval na utajenie obchodovania s bielym mäsom či zneužívania maloletých obetí.



Trumpove vyjadrenia sú podľa Reuters najnovším pokusom dištancovať sa v napätej politickej situácii od spôsobu, ako jeho administratíva nakladala s vyšetrovacími spismi súvisiacimi s Epsteinom a jeho vzťahom so zosnulým finančníkom. Ten v roku 2019 spáchal samovraždu v newyorskej väznici.



Prezident tvrdí, že ich priateľský vzťah s Epsteinom sa skončil po tom, čo sa podnikateľ pokúsil naverbovať k sebe zamestnancov, ktorí pracovali pre Trumpa. „Najal si pomoc a ja som povedal: Už to nikdy nerob. Ukradol ľudí, ktorí pracujú pre mňa. Urobil to znova. Vyhodil som ho ako neželanú osobu,“ vyhlásil Trump.



Biely dom je v uplynulých týždňoch pod rastúcim tlakom verejnosti, ktorá žiada, aby zverejnil viac informácií o vyšetrovaní ministerstva spravodlivosti v prípade Jeffreyho Epsteina.



Agentúra Reuters uvádza, že Epsteinova kauza vytvára rozkol aj v Trumpovej voličskej základne. Jej časť verí, že americká vláda kryje finančníkove väzby na bohatých a mocných ľudí. Prezident bol podľa leteckých záznamov na palube Epsteinovho lietadla najmenej šesťkrát, ale ani jedna z ciest nesmerovala na jeho súkromný ostrov.