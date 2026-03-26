Trump tvrdí, že operácie v Iráne prebiehajú rýchlejšie, než plánovali
Witkoff na zasadnutí potvrdil, že Washington poslal Teheránu prostredníctvom pakistanskej vlády 15-bodový plán.
Autor TASR
Washington 26. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu prebiehajú výrazne rýchlejšie, ako bolo plánované. Jeho vyslanec Steve Witkoff hovoril o „jasných náznakoch“, že Teherán sa podarí presvedčiť, aby uzavrel dohodu. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
„Odhadovali sme, že dosiahnutie našej misie bude trvať približne štyri až šesť týždňov. Po 26 dňoch sme mimoriadne vopred oproti plánu,“ povedal Trump na prvom zasadnutí svojho kabinetu od začiatku izraelsko-amerického konfliktu s Iránom.
Witkoff na zasadnutí potvrdil, že Washington poslal Teheránu prostredníctvom pakistanskej vlády 15-bodový plán. Následne podľa neho došlo k rozhovorom s Iránom, ktorých obsah by mal zostať dôverný.
„Uvidíme, kam to povedie a či dokážeme Irán presvedčiť, že toto je zlomový bod, a pre nich neexistujú dobré alternatívy okrem smrti a deštrukcie. Máme jasné náznaky, že je to možné,“ uviedol Witkoff. Dohoda by podľa neho bola dobrá pre Irán i celý región.
Iránska tlačová agentúra Tasním vo štvrtok informovala, že Teherán už Washingtonu v stredu večer zaslal svoju odpoveď na navrhovaný plán a teraz čaká na americkú reakciu.
Trump tiež povedal, že iránski predstavitelia, s ktorými podľa neho USA neoficiálne hovoria, umožnili desiatim lodiam s ropou plaviacim sa pod pakistanskou vlajkou prejsť cez Hormuzský prieliv. Išlo podľa neho o gesto dobrej vôle. Agentúra AP vyjadrenie prezidenta spája s jeho nedávnym nejasným vyhlásením o tom, že Irán „nám dal darček“.
