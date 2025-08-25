< sekcia Zahraničie
Trump tvrdí, že po stretnutí s lídrami EÚ opäť hovoril s Putinom
Trump odpovedal kladne na novinársku otázku, či sa po stretnutí 18. augusta v Bielom dome už rozprával s Putinom.
Autor TASR,aktualizované
Washington 25. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že sa po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami v Bielom dome 18. augusta znovu zhováral s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Bloomberg a televízie ABC News.
Trump odpovedal kladne na novinársku otázku, či sa po stretnutí 18. augusta v Bielom dome už rozprával s Putinom. „Každý rozhovor s ním je dobrý rozhovor. A potom, bohužiaľ, niekto odpáli bombu na Kyjev alebo niekde inde a ja sa na to veľmi nahnevám. Myslím, že vojnu ukončíme. Je to ťažké,“ pokračoval Trump.
Šéf Bieleho domu uviedol, že nevie, či sa Putin so Zelenským stretne. „Možno áno, možno nie,“ povedal. „Na tango sú potrební dvaja. Vždy to hovorím. Mali by sa stretnúť, skôr ako sa s nimi stretnem ja, a pravdepodobne uzavrieť dohodu,“ citovala amerického prezidenta agentúra AP.
Trump tvrdí, že stretnutiu dvoch prezidentov bráni odpor Putina k Zelenskému. „Nemá ho rád. Ja mám ľudí, ktorých nemám rád a nerád by som sa s nimi stretol,“ uviedol americký prezident. „Už skutočnosť, že prišiel na Aljašku, do našej krajiny, bola podľa mňa jasným signálom, že to chce dotiahnuť do konca,“ dodal Trump.
Trump sa snaží zorganizovať stretnutie prezidentov Ruska a Ukrajiny, pričom po minulotýždňovej schôdzke so Zelenským a európskymi lídrami informoval, že sa už začali prípravy tohto summitu.
Americký prezident v piatok vyhlásil, že zorganizovať stretnutie tejto dvojice je náročné. „Je to tak trochu ako miešať olej s octom. Títo dvaja zo zjavných dôvodov spolu nevychádzajú práve najlepšie,“ vysvetľoval Trump. Dodal, že uvidí, či bude musieť byť na ich schôdzke prítomný aj on, ale radšej by ich vraj nechal vydiskutovať si to samých.
