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Trump tvrdí, že popri summite G7 viedol dobré rozhovory s Putinom
Šéf Bieleho domu sa v rozhovore pre novinárov odmietol vyjadriť k tomu, či nesie Putin podľa jeho názoru väčšiu zodpovednosť za konflikt na Ukrajine ako Zelenskyj.
Autor TASR
Évian-les-Bains 17. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že viedol dobré rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským popri summite skupiny G7 vo Francúzsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Zelenskyj a jeho európski spojenci sa na summite G7 v prímorskom letovisku Evian-les-Bains snažili presvedčiť Trumpa, že sa situácia na bojisku na Ukrajine zlepšila vďaka dronovým útokom, ktoré zasahujú ciele hlboko za hranicami Ruska.
Šéf Bieleho domu sa v rozhovore pre novinárov odmietol vyjadriť k tomu, či nesie Putin podľa jeho názoru väčšiu zodpovednosť za konflikt na Ukrajine ako Zelenskyj. „Nechcem sa k tomu vyjadrovať, pretože sa snažím túto situáciu vyriešiť, a to mi to neuľahčuje,“ vyhlásil.
Trump sa takisto odmietol vyjadriť k tomu, či Spojené štáty uvalia na Rusko sankcie. „Zvažujeme to, sledujeme, ako nízko klesne cena ropy a tá naozaj prudko klesá,“ povedal.
Americký líder v utorok vyhlásil, že Spojené štáty budú už čoskoro schopné upustiť od výnimiek zo sankcií na ruskú ropu. Výnimky zmiernili sankcie na ruskú ropu a krajiny ju mohli nakupovať v snahe kontrolovať globálne ceny energie, ktoré prudko vzrástli v dôsledku vojny na Blízkom východe. Opatrenie privítali štáty, ktoré väčšmi zasiahla energetická kríza, no podporovatelia Ukrajiny obvinili Washington, že k Moskve pristupuje zhovievavo napriek rozpútaniu vojny proti Ukrajine, píše agentúra Reuters.
Zelenskyj a jeho európski spojenci sa na summite G7 v prímorskom letovisku Evian-les-Bains snažili presvedčiť Trumpa, že sa situácia na bojisku na Ukrajine zlepšila vďaka dronovým útokom, ktoré zasahujú ciele hlboko za hranicami Ruska.
Šéf Bieleho domu sa v rozhovore pre novinárov odmietol vyjadriť k tomu, či nesie Putin podľa jeho názoru väčšiu zodpovednosť za konflikt na Ukrajine ako Zelenskyj. „Nechcem sa k tomu vyjadrovať, pretože sa snažím túto situáciu vyriešiť, a to mi to neuľahčuje,“ vyhlásil.
Trump sa takisto odmietol vyjadriť k tomu, či Spojené štáty uvalia na Rusko sankcie. „Zvažujeme to, sledujeme, ako nízko klesne cena ropy a tá naozaj prudko klesá,“ povedal.
Americký líder v utorok vyhlásil, že Spojené štáty budú už čoskoro schopné upustiť od výnimiek zo sankcií na ruskú ropu. Výnimky zmiernili sankcie na ruskú ropu a krajiny ju mohli nakupovať v snahe kontrolovať globálne ceny energie, ktoré prudko vzrástli v dôsledku vojny na Blízkom východe. Opatrenie privítali štáty, ktoré väčšmi zasiahla energetická kríza, no podporovatelia Ukrajiny obvinili Washington, že k Moskve pristupuje zhovievavo napriek rozpútaniu vojny proti Ukrajine, píše agentúra Reuters.