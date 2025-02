Trump tvrdí, že Putin chce mier, vylúčenie Ruska z G7 označil za chybu

Washington 13. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že Kyjev bude súčasťou rokovaní o ukončení ruskej invázie. Vyjadril tiež presvedčenie, že ruský prezident Vladimir Putin "chce mier". S Čínou a Ruskom chce rokovať o vzájomnom znížení vojenských výdavkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Trump to povedal len deň po telefonáte s Putinom a následne s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Šéf Bieleho domu zároveň povedal, že by bol rád, ak by sa Rusko opäť stalo členom skupiny siedmich priemyselne najvyspelejších krajín (G7). Rusko patrilo do G7 od roku 1998, v roku 2014 ho vylúčili po anexii ukrajinského Krymu.



"Myslím, že bola chyba vyhodiť ho," vyhlásil Trump s odkazom na ruského prezidenta.



Trump podľa agentúry AP oznámil, že chce obnoviť rozhovory o kontrole jadrových zbraní s Ruskom a Čínou a dúfa, že USA sa s týmito krajinami dohodnú na znížení ich obrovských rozpočtov na obranu na polovicu.



"Nie je dôvod, aby sme budovali úplne nové jadrové zbrane, veď ich už máme toľko," povedal Trump. "Mohli by ste zničiť svet 50-krát, 100-krát. A my tu budujeme nové jadrové zbrane a oni budujú jadrové zbrane," pokračoval. Všetci podľa neho míňajú veľa peňazí, ktoré by mohli minúť na iné produktívnejšie veci. . "



Trump predpovedal, že Čína doženie USA a Rusko v schopnosti jadrového ničenia do piatich alebo šiestich rokov. Podľa jeho slov sa bude usilovať o rozhovory o jadrových zbraniach s Ruskom a Čínou, keď USA "všetko urovnajú" na Blízkom východe a Ukrajine.



Jedným z prvých stretnutí, ktoré chce absolvovať počas tohto funkčného obdobia sú stretnutia s Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. "A chcem povedať: Znížme náš vojenský rozpočet na polovicu," dodal Trump.



Prezident sa vyjadril aj k tvrdeniam svojho ministra obrany Petea Hegsetha, ktorý v stredu povedal, že vstup Ukrajiny do NATO a opätovné získanie strateného územia po vojne s Ruskom nie sú reálne ciele mierových rokovaní. Podľa Trumpa sú tieto tvrdenia presné, informuje stanica Sky News.