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Trump tvrdí, že sa s Putinom stretne bilaterálne, ak bude možnosť
Na štvrtok je pritom naplánované trojstranné rokovanie Trumpa, Putina a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.
Autor TASR
Manila 17. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že na nadchádzajúcom summite lídrov Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Číne by absolvoval samostatné, bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, „ak sa takáto možnosť naskytne“. Na štvrtok je pritom naplánované trojstranné rokovanie Trumpa, Putina a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Osobitne sa bude konať aj stretnutie prezidentov USA a Číny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ak sa takáto možnosť naskytne, stretnutie by som absolvoval,“ povedal Trump novinárom v Manile.
Biely dom v noci na sobotu potvrdil, že sa vo štvrtok v čínskom Šen-čene strenú prezidenti USA, Ruska a Číny, pričom agentúra AP hovorí o historických trojstranných rokovaniach o jadrových otázkach. Trump má okrem toho naplánované bilaterálne rokovania so Sim, no podľa AFP nie je v pláne samostatné rokovania s Putinom.
Poradca Kremľa Dmitrij Ušakov však vo štvrtok oznámil, že ruský prezident sa v Číne plánuje stretnúť so svojím americkým náprotivkom, pričom dvojica bude podľa neho pokračovať v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.
Štvrtkové rokovania sa podľa zdrojov AP a AFP nemajú týkať vojny na Ukrajine.
V médiách sa objavili správy aj o možnom stretnutí Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Šéf Bieleho domu v utorok povedal, že Kim by „chcel“ cestovať do Číny na stretnutie. „Uvidíme, čo sa stane,“ konštatoval Trump.
„Ak sa takáto možnosť naskytne, stretnutie by som absolvoval,“ povedal Trump novinárom v Manile.
Biely dom v noci na sobotu potvrdil, že sa vo štvrtok v čínskom Šen-čene strenú prezidenti USA, Ruska a Číny, pričom agentúra AP hovorí o historických trojstranných rokovaniach o jadrových otázkach. Trump má okrem toho naplánované bilaterálne rokovania so Sim, no podľa AFP nie je v pláne samostatné rokovania s Putinom.
Poradca Kremľa Dmitrij Ušakov však vo štvrtok oznámil, že ruský prezident sa v Číne plánuje stretnúť so svojím americkým náprotivkom, pričom dvojica bude podľa neho pokračovať v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.
Štvrtkové rokovania sa podľa zdrojov AP a AFP nemajú týkať vojny na Ukrajine.
V médiách sa objavili správy aj o možnom stretnutí Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Šéf Bieleho domu v utorok povedal, že Kim by „chcel“ cestovať do Číny na stretnutie. „Uvidíme, čo sa stane,“ konštatoval Trump.