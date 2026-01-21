< sekcia Zahraničie
Trump tvrdí, že sa vo štvrtok v Davose stretne so Zelenským
Trump znova spomenul prezidentské voľby v USA z roku 2020, o ktorých sa nazdáva, že boli zmanipulované.
Autor TASR,aktualizované
Davos 21. januára (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump v stredu oznámil, že sa vo štvrtok v Davose stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Predtým vo svojom prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) uviedol, že sa s ukrajinským náprotivkom stretne ešte v stredu, na čo však reagoval Zelenského poradca pre komunikáciu Dmytro Lytvyn, podľa ktorého sa ukrajinský prezident nachádza v Kyjeve, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.
„Zaoberám sa (ruským) prezidentom (Vladimirom) Putinom a verím, že chce uzavrieť dohodu. Zaoberám sa prezidentom Zelenským a myslím, že on chce uzavrieť dohodu. Dnes sa s ním stretnem,“ povedal Trump.
Kancelária Zelenského medzičasom uviedla, že prezident sa nachádza na Ukrajine, nie v dejisku konania WEF. Podľa agentúry AFP Zelenskyj tento týždeň naznačil, že by sa nezúčastnil na WEF a namiesto toho zostal v Kyjeve a pracoval na riešení prerušenia dodávok elektriny a tepla po ruských útokoch.
Po zmienenom prejave a po ozname Lytvyna Trump na otázku novinára, či sa so Zelenským stretne v stredu alebo vo štvrtok, odpovedal: „Myslím, že je to zajtra (vo štvrtok).“
Vo svojom prejave v Davose americký prezident taktiež uviedol, že chce ukončiť „hroznú“ vojnu na Ukrajine, pričom tento konflikt označil za „krvavý kúpeľ“. „To je to, čo chcem zastaviť, nepomáha to Spojeným štátom, ale ide o duše, ide o mladých ľudí,“ uviedol.
Trump znova spomenul prezidentské voľby v USA z roku 2020, o ktorých sa nazdáva, že boli zmanipulované. Podľa neho nebyť tohto volebného podvodu, k vojne na Ukrajine by nebolo došlo. V diskusii s moderátorom po zmienenom prejave povedal, že ak by prezidentských voľbách v roku 2024 zvíťazila jeho protikandidátka Kamala Harrisová, či exprezident Joe Biden (odstúpil z prezidentskej kampane v prospech Harrisovej, pozn. TASR), „bola by tretia svetová vojna“.
Okrem toho v krátkom rozhovore po prejave zopakoval, že Zelenskyj a Putin sú blízko k dohode o ukončení vojny. „Verím, že teraz sú v bode, keď sa môžu dať dokopy a uzavrieť dohodu. A ak to neurobia, sú hlúpi - to platí pre oboch,“ povedal Trump.
Svoju kritiku počas prejavu smeroval k Severoatlantickej aliancii, z ktorej Spojené štáty podľa jeho slov „nemajú nič...okrem ochrany Európy pred Sovietskym zväzom a teraz Ruskom“.
„Už roky im pomáhame a nikdy sme za to nič nedostali,“ konštatoval. NATO podľa neho musí „pracovať na Ukrajine, my (USA) nie...S tým nemáme nič spoločné“.
NATO a Európa si podľa neho nevážia, čo USA robia. Poznamenal, že medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou je „veľký krásny oceán“. Jeho krajina sa preto nemusí snažiť dosiahnuť ukončenie rusko-ukrajinskej vojny, tvrdí americký prezident.
„Zaoberám sa (ruským) prezidentom (Vladimirom) Putinom a verím, že chce uzavrieť dohodu. Zaoberám sa prezidentom Zelenským a myslím, že on chce uzavrieť dohodu. Dnes sa s ním stretnem,“ povedal Trump.
Kancelária Zelenského medzičasom uviedla, že prezident sa nachádza na Ukrajine, nie v dejisku konania WEF. Podľa agentúry AFP Zelenskyj tento týždeň naznačil, že by sa nezúčastnil na WEF a namiesto toho zostal v Kyjeve a pracoval na riešení prerušenia dodávok elektriny a tepla po ruských útokoch.
Po zmienenom prejave a po ozname Lytvyna Trump na otázku novinára, či sa so Zelenským stretne v stredu alebo vo štvrtok, odpovedal: „Myslím, že je to zajtra (vo štvrtok).“
Vo svojom prejave v Davose americký prezident taktiež uviedol, že chce ukončiť „hroznú“ vojnu na Ukrajine, pričom tento konflikt označil za „krvavý kúpeľ“. „To je to, čo chcem zastaviť, nepomáha to Spojeným štátom, ale ide o duše, ide o mladých ľudí,“ uviedol.
Trump znova spomenul prezidentské voľby v USA z roku 2020, o ktorých sa nazdáva, že boli zmanipulované. Podľa neho nebyť tohto volebného podvodu, k vojne na Ukrajine by nebolo došlo. V diskusii s moderátorom po zmienenom prejave povedal, že ak by prezidentských voľbách v roku 2024 zvíťazila jeho protikandidátka Kamala Harrisová, či exprezident Joe Biden (odstúpil z prezidentskej kampane v prospech Harrisovej, pozn. TASR), „bola by tretia svetová vojna“.
Okrem toho v krátkom rozhovore po prejave zopakoval, že Zelenskyj a Putin sú blízko k dohode o ukončení vojny. „Verím, že teraz sú v bode, keď sa môžu dať dokopy a uzavrieť dohodu. A ak to neurobia, sú hlúpi - to platí pre oboch,“ povedal Trump.
Svoju kritiku počas prejavu smeroval k Severoatlantickej aliancii, z ktorej Spojené štáty podľa jeho slov „nemajú nič...okrem ochrany Európy pred Sovietskym zväzom a teraz Ruskom“.
„Už roky im pomáhame a nikdy sme za to nič nedostali,“ konštatoval. NATO podľa neho musí „pracovať na Ukrajine, my (USA) nie...S tým nemáme nič spoločné“.
NATO a Európa si podľa neho nevážia, čo USA robia. Poznamenal, že medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou je „veľký krásny oceán“. Jeho krajina sa preto nemusí snažiť dosiahnuť ukončenie rusko-ukrajinskej vojny, tvrdí americký prezident.