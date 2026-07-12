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Trump tvrdí, že USA pri najnovších útokoch zasiahli Irán veľmi tvrdo
Ústredné velenie USA (CENTCOM) následne na platforme X informovalo o ďalších útokoch na Irán v reakcii na jeho najnovšie zásahy v Hormuzskom prielive.
Autor TASR
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Washington 12. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že Spojené štáty zasiahli Irán veľmi tvrdo v reakcii na najnovšie útoky Teheránu na lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Včera v noci sme ich zasiahli veľmi tvrdo,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore pre stanicu CNN, ktorý sa zameriaval hlavne na smrť amerického senátora Lindseyho Grahama, ktorý počas súčasného konfliktu proti Iránu patril medzi jeho najvýraznejších podporovateľov.
Šéf Bieleho domu uviedol, že Spojené štáty a Irán boli v sobotu blízko k „dohode“. „Vzdávali sa všetkého, a potom zrazu, o dve hodiny neskôr, zasiahli loď dronom. S týmito ľuďmi nie je niečo v poriadku,“ povedal.
Revolučné gardy v nedeľu uzavreli Hormuzský prieliv „až do odvolania“ po tom, čo na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály. Zároveň upozornili, že agresívne činy proti Iránu „budú mať za následok tvrdú odvetu a nové nepriateľské základne v regióne sa stanú terčom útokov“.
Ústredné velenie USA (CENTCOM) následne na platforme X informovalo o ďalších útokoch na Irán v reakcii na jeho najnovšie zásahy v Hormuzskom prielive. Americká armáda podľa CENTCOM zasiahla počas tejto najnovšej vlny útokov celkovo najmenej 140 vojenských cieľov v Iráne.
„Včera v noci sme ich zasiahli veľmi tvrdo,“ povedal Trump v telefonickom rozhovore pre stanicu CNN, ktorý sa zameriaval hlavne na smrť amerického senátora Lindseyho Grahama, ktorý počas súčasného konfliktu proti Iránu patril medzi jeho najvýraznejších podporovateľov.
Šéf Bieleho domu uviedol, že Spojené štáty a Irán boli v sobotu blízko k „dohode“. „Vzdávali sa všetkého, a potom zrazu, o dve hodiny neskôr, zasiahli loď dronom. S týmito ľuďmi nie je niečo v poriadku,“ povedal.
Revolučné gardy v nedeľu uzavreli Hormuzský prieliv „až do odvolania“ po tom, čo na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály. Zároveň upozornili, že agresívne činy proti Iránu „budú mať za následok tvrdú odvetu a nové nepriateľské základne v regióne sa stanú terčom útokov“.
Ústredné velenie USA (CENTCOM) následne na platforme X informovalo o ďalších útokoch na Irán v reakcii na jeho najnovšie zásahy v Hormuzskom prielive. Americká armáda podľa CENTCOM zasiahla počas tejto najnovšej vlny útokov celkovo najmenej 140 vojenských cieľov v Iráne.