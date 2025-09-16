< sekcia Zahraničie
Trump tvrdí, že USA zničili v Karibiku až tri lode z Venezuely
Spojené štáty obviňujú venezuelského prezidenta Nicolása Madura z vedenia kartelu obchodujúceho s kokaínom.
Autor TASR
Washington 16. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty „zlikvidovali“ celkovo tri lode z Venezuely. Povedal to deň po tom, čo oznámil, že od začiatku septembra USA podnikli druhý útok na plavidlo prevážajúce údajných členov drogových kartelov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V skutočnosti sme zlikvidovali tri lode, nie dve, ale vy ste videli len dve,“ povedal prezident novinárom v Bielom dome pred odchodom na štátnu návštevu Spojeného kráľovstva. Neuviedol podrobnosti o tom, čo sa stalo s treťou loďou, ani či pri útoku zahynuli ďalšie osoby.
Trumpova administratíva čelí otázkam o zákonnosti týchto útokov od prvého zásahu, ktorý americký prezident nariadil ešte začiatkom septembra. Vtedy pri ňom zahynulo dovedna 11 ľudí, ktorých Trump označil za „narkoteroristov“ z drogového kartelu Tren de Aragua.
V pondelok večer prezident oznámil, že americké sily zasiahli ďalšiu loď v medzinárodných vodách, pričom pri útoku zahynuli ďalší traja ľudia.
Americká vláda tvrdí, že má nezvratné dôkazy o tom, že usmrtené osoby boli pašeráci, ktorí sa snažili prepraviť zásielku drog do Spojených štátov. Neuviedla však žiadne podrobnosti, ktoré by tieto tvrdenia potvrdili. Samotný obchod s drogami pritom podľa amerických zákonov nie je trestným činom, za ktorý sa udeľuje trest smrti, konštatuje AFP.
Venezuelský minister obrany Diosdado Cabello minulý týždeň tvrdenia o prvom útoku poprel a vyhlásil, že medzi obeťami nebol ani jeden člen spomínaného kartelu a nešlo ani o pašerákov drog.
Spojené štáty obviňujú venezuelského prezidenta Nicolása Madura z vedenia kartelu obchodujúceho s kokaínom. Nedávno preto zdvojnásobili odmenu za jeho dolapenie na 50 miliónov dolárov. Maduro trvá na tom, že boj proti pašerákom drog je iba zámienkou a skutočným zámerom je vyvinúť na neho tlak, aby odstúpil.
Veľká časť medzinárodného spoločenstva odmietla Madurovo znovuzvolenie do funkcie v júli 2024. Venezuelská opozícia tvrdí, že došlo k rozsiahlym podvodom.
„V skutočnosti sme zlikvidovali tri lode, nie dve, ale vy ste videli len dve,“ povedal prezident novinárom v Bielom dome pred odchodom na štátnu návštevu Spojeného kráľovstva. Neuviedol podrobnosti o tom, čo sa stalo s treťou loďou, ani či pri útoku zahynuli ďalšie osoby.
Trumpova administratíva čelí otázkam o zákonnosti týchto útokov od prvého zásahu, ktorý americký prezident nariadil ešte začiatkom septembra. Vtedy pri ňom zahynulo dovedna 11 ľudí, ktorých Trump označil za „narkoteroristov“ z drogového kartelu Tren de Aragua.
V pondelok večer prezident oznámil, že americké sily zasiahli ďalšiu loď v medzinárodných vodách, pričom pri útoku zahynuli ďalší traja ľudia.
Americká vláda tvrdí, že má nezvratné dôkazy o tom, že usmrtené osoby boli pašeráci, ktorí sa snažili prepraviť zásielku drog do Spojených štátov. Neuviedla však žiadne podrobnosti, ktoré by tieto tvrdenia potvrdili. Samotný obchod s drogami pritom podľa amerických zákonov nie je trestným činom, za ktorý sa udeľuje trest smrti, konštatuje AFP.
Venezuelský minister obrany Diosdado Cabello minulý týždeň tvrdenia o prvom útoku poprel a vyhlásil, že medzi obeťami nebol ani jeden člen spomínaného kartelu a nešlo ani o pašerákov drog.
Spojené štáty obviňujú venezuelského prezidenta Nicolása Madura z vedenia kartelu obchodujúceho s kokaínom. Nedávno preto zdvojnásobili odmenu za jeho dolapenie na 50 miliónov dolárov. Maduro trvá na tom, že boj proti pašerákom drog je iba zámienkou a skutočným zámerom je vyvinúť na neho tlak, aby odstúpil.
Veľká časť medzinárodného spoločenstva odmietla Madurovo znovuzvolenie do funkcie v júli 2024. Venezuelská opozícia tvrdí, že došlo k rozsiahlym podvodom.