Trump tvrdí, že v bunkri nebol kvôli demonštrantom, ale na prehliadke

Washington 3. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump poprel informácie niektorých médií, že počas piatkovej demonštrácie v blízkosti Bieleho domu vyvolanej úmrtím Afroameričana pri zatýkaní, ho agenti Tajnej služby Spojených štátov (USSS) odviedli v záujme jeho bezpečnosti do bunkra. Pripustil, že v bunkri bol, ale len krátko v rámci prehliadky, informovala spravodajská televízia CNN.



"Povedali mi, že by bolo dobré ísť sa pozrieť dolu, pretože ho možno budem niekedy potrebovať. Bol som tam veľmi krátko. Bol som tam cez deň, nie v noci," povedal Trump v rozhovore pre Fox News radio. Ďalej uviedol, že v bunkri už bol aj predtým dva alebo trikrát, a to vždy na prehliadke.



V bunkri navrhnutom na použitie v núdzových situáciách, ako sú teroristické útoky, strávil Trump takmer hodinu, uviedla v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na člena Republikánskej strany blízkeho Bielemu domu, ktorý nechcel byť menovaný, keďže nemal oprávnenie verejne sa vyjadrovať o súkromných záležitostiach hlavy štátu. Túto informáciu potvrdil aj nemenovaný člen Trumpovej administratívy. Ako prvý o nej písal denník New York Times.



Dva informované zdroje podľa CNN potvrdili, že do bunkra vzali aj prvú dámu Melaniu Trumpovú a jej syna Barrona.



Keď sa objavili prvé správy o Trumpovom pobyte v bunkri, prezident trval na tom, aby bol vyfotografovaný mimo Bieleho domu, čo v pondelok nakoniec viedlo k jeho návšteve Kostola sv. Jána, známeho aj ako "kostol prezidentov", kde na bohoslužby chodili mnohí prezidenti. Musel k nemu ale dôjsť pešo, a tak prikázal bezpečnostným zložkám, aby stovky demonštrantov v okolí Bieleho domu rozohnali slzotvorným plynom a oslepujúcimi granátmi. Následne však tvrdil, že o tom, ako bezpečnostné zložky rozohnali demonštrantov pred jeho návštevou kostola, nevedel. Podľa médií však výbuchy granátov bolo možné počuť už z Ružovej záhrady Bieleho domu.