Trump tvrdí, že v utorok ho zatknú, lebo prokuratúra ho chce obžalovať

New York 18. marca (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v sobotu na sociálnej sieti napísal, že v utorok 21. marca ho zatknú, lebo prokurátor v New Yorku ho chce obviniť v prípade vyplatenia úplatkov za mlčanie ženám, ktoré tvrdia, že mali s exprezidentom sexuálny styk. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Trump v príspevku na svojej vlastnej sociálnej sieti Truth Social v sobotu skoro ráno uviedol, že z úradu okresnej prokuratúry v newyorskej štvrti Manhattan "ilegálne unikli" informácie, podľa ktorých "bude zďaleka najpoprednejší republikánsky (prezidentský) kandidát a bývalý prezident Spojených štátov zatknutý v utorok na budúci týždeň".



Trump tiež v príspevku vyzval svojich podporovateľov na protesty.



Predstavitelia justičných a policajných orgánov v New Yorku už robia bezpečnostné prípravy pre prípad, že Trump bude obžalovaný.



Nebol zverejnený žiadny časový rámec, v ktorom sa bude veľká obžalovacia porota tajne zaoberať týmto prípadom a závažnosťou dôkazov, teda nie je známy ani čas jej prípadného hlasovania o tom, či exprezidenta USA obžaluje.