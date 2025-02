Trump tvrdí, že Venezuela prijme deportovaných vrátane členov gangov

Washington 2. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že Venezuela súhlasila s prijatím nelegálnych migrantov deportovaných zo Spojených štátov vrátane členov zločineckých gangov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Venezuela súhlasila, že prijme späť do svojej krajiny všetkých venezuelských nelegálnych prisťahovalcov, ktorí sa zdržiavali v USA, vrátane členov gangu Tren de Aragua," uviedol Trump na svojej platforme Truth Social. V príspevku zároveň privítal návrat šiestich Američanov zadržiavaných vo Venezuele.



"Sme v procese odstraňovania rekordného počtu nelegálnych migrantov zo všetkých krajín a všetky krajiny súhlasili s prijatím týchto nelegálnych migrantov späť," dodal americký prezident. Venezuela podľa neho súhlasila so zabezpečením dopravy pre venezuelských migrantov.



Po tom, čo sa venezuelský prezident Nicolás Maduro v piatok stretol Trumpovým vyslancom pre osobitné misie Richardom Grenellom, prepustila venezuelská vláda spomínaných šiestich Američanov. Maduro vyzval na "nové začiatky" vo vzťahoch Caracasu a Washingtonu.



Grenell oznámili prepustenie šiestich mužov na sociálnych sieťach. Na sieti X zverejnil fotografiu zobrazujúcu jeho a prepustených mužov na palube lietadla.



Grenellova cesta do Venezuely bola podľa Bieleho domu zameraná na Trumpovu snahu deportovať Venezuelčanov späť do ich domovskej krajiny, ktorá ich momentálne neprijíma, a na prepustenie zadržiavaných Američanov.



Trump, ktorý 20. januára nastúpil na svoje druhé funkčné obdobie v prezidentom úrade, prisľúbil najväčšiu deportačnú kampaň v histórii USA, pričom sľúbil deportovať milióny migrantov bez dokumentov, z ktorých mnohí pochádzajú z latinskoamerických krajín, píše AFP.