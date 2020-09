Trump tvrdí, že víťaz volieb možno nebude známy niekoľko mesiacov

Washington 26. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump tvrdí, že meno víťaza novembrových prezidentských volieb v USA nemusí byť známe niekoľko mesiacov vzhľadom na spory týkajúce sa korešpondenčného hlasovania.



Trump to vyhlásil v piatok na mítingu v štáte Virgínia, pričom budoval na svojom kritickom postoji k danej metóde, ktorú by mohla v tomto roku využiť až polovica amerických voličov, informuje tlačová agentúra Reuters.



Podľa expertov môže po voľbách 3. novembra trvať niekoľko dní, kým bude známy víťaz, keďže príslušné komisie budú potrebovať čas na sčítanie hlasov, ktoré prídu poštou po volebnom dni.



Trump by podľa vlastných slov privítal, ak by boli výsledky hlasovania známe rýchlo. "Rád sledujem televíziu a vyhlasovanie víťaza. Teraz sa to však možno nedozvieme niekoľko mesiacov, pretože toto je chaos," vyhlásil.



"Môžem viesť a oni potom budú iba dostávať ďalšie a ďalšie lístky - pretože teraz tvrdia, že lístky môžu prichádzať aj neskoro," vyjadril znepokojenie šéf Bieleho domu.



Súd umožnil úradom v "bojiskových" štátoch Michigan, Wisconsin, Pensylvánia a Severná Karolína sčítavať hlasovacie lístky, ktoré dorazia po 3. novembri, pokiaľ boli odoslané do volebného dňa.



Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že viac demokratov než republikánov plánuje voliť prostredníctvom pošty a vyhnúť sa tak riziku nákazy novým druhom koronavírusu v preplnených volebných miestnostiach.



Trumpov volebný tím podal žalobu v niekoľkých štátoch s cieľom dosiahnuť zákaz korešpondenčného hlasovania.



Trump v uplynulých dňoch naznačil, že nebude naklonený pokojnému odovzdaniu moci, ak vo voľbách prehrá s demokratickým kandidátom Joeom Bidenom. Prezident zároveň očakáva, že víťaza volieb bude musieť vyhlásiť najvyšší súd.