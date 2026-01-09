Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 9. január 2026Meniny má Alexej
< sekcia Zahraničie

Trump tvrdí, že zrušil plánovanú druhú vlnu útokov vo Venezuele

.
Vozidlo jazdí po tmavej diaľnici vedľa Fort Tiuna, hlavnej vojenskej posádky v Caracasu vo Venezuele, po tom, čo boli počuť výbuchy a nízko letiace lietadlá, v sobotu 3. januára 2026. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 9. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že zrušil pôvodne plánovanú druhú vlnu útokov vo Venezuele, pretože Caracas začal s Washingtonom spolupracovať. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AFP a Reuters.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

EURÓPU ZASIAHLA BÚRKA GORETTI: Zatvárajú školy a kolabuje doprava

Blanár vyjadril podporu šéfovi dánskej diplomacie ohľadom Grónska

Fico: SR a ČR obnovia spoločné rokovania vlád, najbližšie bude v Česku

Autobus pri Rankovciach zišiel z cesty, boli v ňom prevažne deti