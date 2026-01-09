< sekcia Zahraničie
Trump tvrdí, že zrušil plánovanú druhú vlnu útokov vo Venezuele
Autor TASR
Washington 9. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že zrušil pôvodne plánovanú druhú vlnu útokov vo Venezuele, pretože Caracas začal s Washingtonom spolupracovať. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, AFP a Reuters.
