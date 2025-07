Trump tvrdí, že zvažuje odobratie občianstva herečke O'Donnellovej

Washington 13. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu uviedol, že zvažuje odobrať americké občianstvo moderátorke, herečke a komičke Rosie O'Donnellovej, ktorá minulý víkend kritizovala Trumpovu administratívu v súvislosti s povodňami v štáte Texas. Šéf Bieleho domu označil O'Donnellovú za hrozbu pre ľudstvo, píše TASR podľa správy agentúry AP a stanice CNN.



„Vzhľadom na to, že Rosie O'Donnellová nie je v najlepšom záujme našej skvelej krajiny, vážne zvažujem odobratie jej občianstva,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. „Je hrozbou pre ľudstvo a mala by zostať v úžasnej krajine - Írsku – ak ju tam vôbec chcú,“ dodal.



Herečka sa januári krátko pred Trumpovou inauguráciou presťahovala do Írska a v apríli pre CNN povedala, že znovuzvolenie Trumpa podnietilo tento jej krok.



O'Donnellová sa s Trumpom vzájomne verejne kritizujú už roky, pričom podľa CNN ich spor trvá prinajmenšom od roku 2006. V uplynulých dňoch na sociálnych sieťach odsúdila amerického prezidenta a nedávne kroky jeho administratívy vrátane balíka daňových a výdavkových škrtov označovanom ako „One Big, Beautiful Bill“.



CNN informuje, že 63-ročná americká komička minulý víkend zverejnila na platforme TikTok video, v ktorom kritizovala reakciu Trumpovej vlády na povodne v Texase, pri ktorých zahynulo viac ako 120 ľudí a ďalších viac ako 170 je nezvestných. Uviedla, že prezident Trump „zlikvidoval všetky systémy včasného varovania a schopnosti vlády predpovedať počasie“ čím podľa nej zabrzdil federálnu reakciu.



Komička už medzičasom reagovala na Trumpove vyhlásenie. „Chcete mi odobrať moje občianstvo? Len do toho, skúste to, kráľ Joffrey s mandarínkovým sprejovým opálením. Nie som vaša, aby ste ma umlčali. Nikdy som nebola,“ napísala na sieti Instagram.



AP pripomína, že O'Donnellová sa narodila v Spojených štátoch a má ústavné právo na americké občianstvo. Americké ministerstvo zahraničných vecí na svojej internetovej stránke uvádza, že občania USA narodení na americkom území alebo tí, ktorí nadobudli štátne občianstvo, sa môžu vzdať amerického občianstva vykonaním určitých krokov - ale len v prípade, že tak urobia dobrovoľne a s úmyslom sa občianstva skutočne vzdať.