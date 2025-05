Trump tvrdí, že zvažuje zrušenie sankcií voči Sýrii

Washington 12. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že rokuje s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a ďalšími lídrami o možnosti zrušenia sankcií voči Sýrii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Západ v súčasnosti prehodnocuje svoj prístup k Sýrii, kde vlani v decembri povstalci pod vedením islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) po viac než 13 rokoch občianskej vojny zvrhli dlhoročného prezidenta Bašára Asada.



„Budeme musieť prijať rozhodnutie o sankciách, ktoré možno zmiernime,“ povedal šéf Bieleho domu pred odletom na Blízky východ. Uviedol, že sankcie uvalené na Sýriu možno Spojené štáty zrušia, pretože jej chcú dať „novú šancu“.



Trump povedal, že na sankcie voči Sýrii sa ho pýtal aj turecký prezident. „Mnoho ľudí sa ma na to pýtalo, pretože spôsob, akým sú na nich uvalené sankcie, im v skutočnosti veľa šancí na nový začiatok nedáva. Tak sa chceme na to pozrieť, či im vieme nejako pomôcť,“ dodal americký prezident, píše Reuters.



Nová sýrska vláda pod vedením vodcu HTS a dočasného prezidenta Ahmada Šaru sa snaží presvedčiť západné krajiny, že džihádistické aktivity povstalcov sú už minulosťou a že by bolo vhodné zrušiť medzinárodné sankcie, ktoré krajinu ochromujú.



Niektoré európske a ďalšie západné štáty zmiernili určité sankcie voči Sýrii, zatiaľ čo iné vrátane Spojených štátov sa rozhodli počkať, ako nové orgány uplatnia svoju moc a zabezpečia ľudské práva, a udelili len cielené a dočasné výnimky.