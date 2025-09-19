Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump: Účasť Khana na programe štátnej návštevy Británie som odmietol

Americký prezident Donald Trump a britský premiér Keir Starmer pózujú po podpise technologickej dohody počas tlačovej konferencie vo vidieckom sídle britských premiérov Chequers v meste Aylesbury vo štvrtok 18. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Medzi oboma politikmi už dlhoročne pretrvávajú nezhody.

Autor TASR
Londýn 19. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump tvrdí, že odmietol, aby bol primátor Londýna Sadiq Khan prítomný na oficiálnom programe v rámci jeho štátnej návštevy Británie. Medzi oboma politikmi už dlhoročne pretrvávajú nezhody. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Myslím si, že londýnsky primátor Khan je jedným z najhorších primátorov na svete. Myslím si, že odviedol veľmi zlú prácu. Kriminalita v Londýne je na vrchole. A čo sa týka imigrácie, je to katastrofa,“ vyhlásil Trump na palube Air Force One pri návrate do USA. Podľa amerického prezidenta Khan požiadal, aby sa mohol zúčastniť na podujatiach v rámci štátnej návštevy. Trump to podľa vlastných slov odmietol.

Khan podľa DPA dal už pred niekoľkými týždňami jasne najavo, že nežiadal ani neočakával pozvánku na podujatia organizované v rámci Trumpovej štátnej návštevy.

Jeden zo zdrojov z prostredia londýnskeho primátora v reakcii povedal, že „Trumpova politika je založená na strachu a rozdeľovaní.“ To podľa neho zahŕňa aj znevažovanie britského hlavného mesta. „Londýn je úspešný príbeh. Je otvorený, dynamický a bezpečnejší ako veľké mestá v USA. Možno je to jeden z dôvodov, prečo sa rekordný počet Američanov rozhodol usadiť sa práve v Londýne,“ dodal.

Spor medzi oboma politikmi sa začal ešte v roku 2015, keď Khan odsúdil návrh vtedajšieho prezidentského kandidáta Trumpa, aby bol moslimom zakázaný vstup do USA. Konflikt sa vyostril, keď Trump kritizoval Khanovu reakciu pri teroristickom útoku na London Bridge. V roku 2018 tiež Khanov úrad udelil povolenie na umiestnenie nafukovacej figuríny znázorňujúcej Trumpa ako novorodenca počas jeho prvej štátnej návštevy v Británii.
