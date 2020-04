Trump: Údaje naznačujú, že USA sú už za vrcholom pandémie koronavírusu

Washington 16. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že údaje naznačujú, že USA už majú za sebou "vrchol" pandémie ochorenia COVID-19. To podľa neho uvoľňuje cestu jeho plánom vydať pokyny, aby sa začalo "znovuotváranie" krajiny.



Trump na svojom každodennom tlačovom brífingu označil údaje o pandémii v USA za "povzbudzujúce", píše agentúra AP.



"Máme teraz veľmi silnú pozíciu, ktorá nám dovoľuje dokončiť pokyny pre jednotlivé štáty, aby začali znovu otvárať krajinu," povedal Trump a dodal, že tieto pokyny predstaví vo štvrtok v Bielom dome.



Očakáva sa, že pokyny jasne určia spôsob uvoľňovania obmedzení v živote Američanov v oblastiach s nízkym prenosom nákazy, ale že obmedzenia zostanú v platnosti na miestach vážnejšie postihnutých nákazou. Konečné rozhodnutia však urobia guvernéri štátov, píše agentúra AP. Medzi obmedzeniami je teraz napríklad dodržiavanie sociálneho odstupu.



Americký prezident tiež na brífingu pohrozil, že pozastaví činnosť oboch komôr Kongresu. Ako dôvod uviedol, že sa cíti frustrovaný tým, ako mu zákonodarcovia kladú prekážky pri vymenovaní predstaviteľov do jeho administratívy.



Tento Trumpov krok by bol bezprecedentný v dejinách USA, upozornila agentúra DPA.



Keď je činnosť Kongresu oficiálne zastavená, prezident môže vymenovať určitých predstaviteľov do funkcií bez toho, aby mu to museli schváliť zákonodarcovia.



"Ak Snemovňa reprezentantov nebude súhlasiť s pozastavením, využijem svoju ústavnú právomoc pozastaviť obe komory Kongresu," povedal Trump v Ružovej záhrade Bieleho domu počas brífingu, ktorý mal byť venovaný predovšetkým koronavírusu.



Senát a Snemovňa reprezentantov v súčasnej koronavírusovej kríze fungujú v obmedzenom režime.



"Pri súčasnom zvyku odchádzať z mesta, robiť iba predstierané, falšované zasadnutia ide o zanedbávanie povinností," povedal Trump a myslel tým krátke zasadnutia, na ktorých sa zákonodarcovia takmer nezúčastňujú.



Prezident vyhlásil, že zdržiavajú aj vymenovanie niektorých predstaviteľov, ktorí sú v koronavírusovej kríze dôležití.



Prezident USA má podľa ústavy právomoc pozastaviť zasadnutia Kongresu, ale iba v prípade, že sa na pozastavení nedohodnú samotné dve komory.