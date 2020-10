Trump údajne navštívil Oválnu pracovňu napriek nákaze koronavírusom

Washington 7. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa len deň po prepustení z nemocnice vrátil v utorok do Oválnej pracovne Bieleho domu. Pre spravodajskú stanicu CNBC to uviedol v stredu prezidentov ekonomický poradca Larry Kudlow.



Napriek tomu, že Trump podľa lekárov nevykazuje žiadne príznaky koronavírusu, ešte stále je infekčný.



Kudlow zároveň zdôraznil, že prezidentov pobyt v pracovni sa uskutočnil za sprísnených hygienických opatrení. Odmietol však odpovedať na otázku, či mal prezident vo svojej pracovni nasadené rúško.



Vedenie Bieleho Domu toto tvrdenie vzápätí dementovalo. "Napriek tomu, že prezident chcel včera (v utorok) byť v Oválnej pracovni, nebol tam - zostal vo svojej rezidencii, odkiaľ aj pracoval," napísal na svojom osobnom účte na Twitteri prezidentov hovorca Ben Williamson. Súčasne dodal, že Biely dom prijíma sprísnené hygienické opatrenia pre prípad, že sa Trump vráti do pracovne v nasledujúcich dňoch.



Prezidenta prepustili z nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone po troch od dňoch od piatkového oznámenia, že mal pozitívny test na koronavírus. Jeho lekár Sean Conley však uviedol, že Trump ešte "nie je z najhoršieho vonku" a že prezidenta bude považovať za plne vyliečeného až po týždni od prepustenia z nemocnice, píše agentúra AFP.



Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) bude prezident celkovo považovaný za infekčného desať až 20 dní od momentu, keď sa uňho začali prejavovať príznaky ochorenia COVID-19. Počet dní závisí od ťažkosti priebehu jeho ochorenia.



Demokratický prezidentský kandidát a Trumpov oponent Joe Biden v stredu uviedol, že Trump by sa nemal zúčastniť na ich druhej spoločnej prezidentskej debate 15. októbra, pokiaľ bude stále infikovaný novým koronavírusom.



Biden pritom v pondelok uviedol, že v druhej debate je pripravený sa s Trumpom stretnúť, "ak vedci povedia, že je to bezpečné". V utorok povedal, že sa "teší na možnosť debatovať s Trumpom", avšak podľa neho sa budú musieť riadiť veľmi prísnymi opatreniami.