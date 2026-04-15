Trump údajne povedal, že Fanta môže pomôcť v boji proti rakovine
Trump má podľa časopisu People záľubu v nezdravom jedle a najmä v sladených nápojoch so zníženým obsahom cukru.
Autor TASR
Washington 15. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump podľa bývalého chirurga a televíznej osobnosti Mehmeta Oza tvrdí, že nealkoholický nápoj Fanta je „pre neho dobrá“ a dokáže pomôcť v boji proti rakovine. Oz to uviedol vo svojom podcaste s prezidentovým synom Donaldom Trumpom mladším, píše TASR na základe správ denníka The Sun a časopisu People.
„Tvoj otec tvrdí, že sladené nápoje so zníženým obsahom cukru sú pre neho dobré, pretože zabíjajú trávu, keď sa na ňu vylejú, takže musia zabíjať aj rakovinové bunky v tele,“ povedal Oz Trumpovi mladšiemu.
„Nedávno sme boli v (prezidentskom špeciále) Air Force One a ja som tam vošiel, pretože sa chcel o niečom porozprávať a na stole má pomarančový nealkoholický nápoj. Mal na stole Fantu. A ja som povedal: ‚Robíš si zo mňa srandu?’ Tak sa začal, akoby hanblivo uškŕňať a povedal: ‚Vieš, je to pre mňa dobré, zabíja to rakovinové bunky’,“ pokračoval.
Oz tiež spomenul, že s ním Trump raz žartoval, že Fanta, ktorá je vyrobená z pomarančového džúsu z koncentrátu, nemôže byť pre neho zlá, pretože je z „čerstvo vyšťaveného“ ovocia. „Okej, okej, ale možno má predsa len pravdu. Lebo poznám veľa mužov, ktorí sa blížia k osemdesiatke a máloktorí z nich majú toľko energie, pamäti a výdrže ako on,“ prerušil ho Trump mladší.
Trump má podľa časopisu People záľubu v nezdravom jedle a najmä v sladených nápojoch so zníženým obsahom cukru. Počas svojho prvého funkčného obdobia mal prezident dokonca na svojom stole nainštalované červené tlačidlo, po ktorého stlačení mu priniesli Coca-Colu bez cukru. Biely dom údajne tlačidlo opätovne nainštaloval, keď sa Trump minulý rok vrátil do úradu.
