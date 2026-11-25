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Trump udelil Medailu slobody bývalému starostovi New Yorku Giulianimu
Šéf Bieleho domu oznámil zámer udeliť Giulianimu vyznamenanie už vlani, krátko po tom, ako bývalý starosta utrpel vážne zranenia pri dopravnej nehode.
Autor TASR
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Washington 24. novembra (TASR) — Americký prezident Donald Trump v utorok udelil bývalému starostovi New Yorku Rudymu Giulianimu Medailu slobody, najvyššie civilné vyznamenanie v USA. Ocenil ho najmä za riadenie mesta po teroristických útokoch z 11. septembra 2001. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AP.
Trump označil 82-ročného Giulianiho za „najlepšieho starostu v dejinách mesta New York a zároveň za veľkého amerického vlastenca“.
Giuliani vo vyhlásení uviedol, že si ocenenie váži a zásluhy zaň pripisuje aj ľuďom, s ktorými spolupracoval. Osobitne spomenul tých, „ktorí položili život za ciele, o ktoré sme sa spoločne usilovali“.
Slávnostné odovzdávanie vyznamenania sa konalo bez prítomnosti médií. Giulianiho syn Andrew ho neskôr označil za výnimočnú poctu, ktorú je ťažké opísať slovami.
Giuliani sa po útokoch z 11. septembra 2001 stal jednou z najvýraznejších politických osobností USA. V roku 2008 sa krátko uchádzal o nomináciu Republikánskej strany na prezidenta.
Jeho kariéra však v posledných rokoch zaznamenala výrazný obrat. Ako osobný právnik Donalda Trumpa zohrával kľúčovú úlohu v snahách spochybniť výsledky prezidentských volieb z roku 2020, v ktorých zvíťazil demokrat Joe Biden. Súdy odmietli jeho tvrdenia o volebných podvodoch. Dve bývalé členky volebnej komisie v štáte Georgia navyše uspeli so žalobou za ohováranie a od Giulianiho vysúdili odškodné vo výške 148 miliónov dolárov.
Za to, že opakovane šíril nepravdivé tvrdenia o prezidentských voľbách v roku 2020, dostal Giuliani od súdov pokuty a prišiel o právnickú licenciu v štáte New York aj vo Washingtone. Jeho syn napriek tomu vyjadril hrdosť na spôsob, akým otec obhajoval Trumpa.
Šéf Bieleho domu oznámil zámer udeliť Giulianimu vyznamenanie už vlani, krátko po tom, ako bývalý starosta utrpel vážne zranenia pri dopravnej nehode.
Medailu slobody Trump udeľoval už počas svojho prvého funkčného obdobia. Medzi ocenenými boli napríklad golfová legenda Tiger Woods, bývalý tréner amerického futbalu Lou Holtz, konzervatívny ekonóm Arthur Laffer či konzervatívny rozhlasový moderátor Rush Limbaugh. In memoriam ju udelil napríklad spevákovi Elvisovi Presleymu či konzervatívnemu aktivistovi Charliemu Kirkovi, ktorý sa stal obeťou atentátu.
Trump označil 82-ročného Giulianiho za „najlepšieho starostu v dejinách mesta New York a zároveň za veľkého amerického vlastenca“.
Giuliani vo vyhlásení uviedol, že si ocenenie váži a zásluhy zaň pripisuje aj ľuďom, s ktorými spolupracoval. Osobitne spomenul tých, „ktorí položili život za ciele, o ktoré sme sa spoločne usilovali“.
Slávnostné odovzdávanie vyznamenania sa konalo bez prítomnosti médií. Giulianiho syn Andrew ho neskôr označil za výnimočnú poctu, ktorú je ťažké opísať slovami.
Giuliani sa po útokoch z 11. septembra 2001 stal jednou z najvýraznejších politických osobností USA. V roku 2008 sa krátko uchádzal o nomináciu Republikánskej strany na prezidenta.
Jeho kariéra však v posledných rokoch zaznamenala výrazný obrat. Ako osobný právnik Donalda Trumpa zohrával kľúčovú úlohu v snahách spochybniť výsledky prezidentských volieb z roku 2020, v ktorých zvíťazil demokrat Joe Biden. Súdy odmietli jeho tvrdenia o volebných podvodoch. Dve bývalé členky volebnej komisie v štáte Georgia navyše uspeli so žalobou za ohováranie a od Giulianiho vysúdili odškodné vo výške 148 miliónov dolárov.
Za to, že opakovane šíril nepravdivé tvrdenia o prezidentských voľbách v roku 2020, dostal Giuliani od súdov pokuty a prišiel o právnickú licenciu v štáte New York aj vo Washingtone. Jeho syn napriek tomu vyjadril hrdosť na spôsob, akým otec obhajoval Trumpa.
Šéf Bieleho domu oznámil zámer udeliť Giulianimu vyznamenanie už vlani, krátko po tom, ako bývalý starosta utrpel vážne zranenia pri dopravnej nehode.
Medailu slobody Trump udeľoval už počas svojho prvého funkčného obdobia. Medzi ocenenými boli napríklad golfová legenda Tiger Woods, bývalý tréner amerického futbalu Lou Holtz, konzervatívny ekonóm Arthur Laffer či konzervatívny rozhlasový moderátor Rush Limbaugh. In memoriam ju udelil napríklad spevákovi Elvisovi Presleymu či konzervatívnemu aktivistovi Charliemu Kirkovi, ktorý sa stal obeťou atentátu.