Trump ukončil svoju niekoľkodňovú cestu po krajinách Blízkeho východu

Abú Zabí 16. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump na palube prezidentského špeciálu Air Force One v piatok odletel z metropoly Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí. Ukončil tak niekoľkodňovú cestu po krajinách Blízkeho východu, píše TASR podľa agentúry AFP.



Šéf Bieleho domu počas cesty do Saudskej Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátov dohliadal na podpísanie viacerých miliardových dohôd, prisľúbil zrušiť dlhoročné sankcie voči Sýrii a vyjadril optimizmus v súvislosti s jadrovou dohodou medzi USA a Iránom.



Ide napríklad o objednávku spoločnosti Qatar Airways na lietadlá Boeing v hodnote 200 miliárd dolárov, ako aj investíciu Saudskej Arábie vo výške 600 miliárd a nákup zbraní za takmer 142 miliárd dolárov. Biely dom to označil za najväčší obchod v histórii v oblasti zbraní.



Prezident SAE šejk Sajf bin Zájid Ál Nahján vo štvrtok pochválil silné partnerstvo medzi obomi krajinami a prisľúbil, že v priebehu desiatich rokov investuje v USA 1,4 bilióna dolárov.



Biely dom informoval, že obe krajiny podpísali aj obchodné dohody v hodnote viac ako 200 miliárd dolárov vrátane partnerstva s tamojšou štátnou ropnou spoločnosťou ADNOC v hodnote 60 miliárd a objednávky lietadiel Boeing pre leteckú spoločnosť Etihad Airways za 14,5 miliardy.



"Ste úžasná krajina. Ste bohatá krajina. Môžete si vyberať, no viem, že ma nikdy neopustíte," povedal Trump na adresu prezidenta SAE.