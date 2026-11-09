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Trump: Ukrajina bude mať nakoniec trocha iný tvar
V rozhovore pre televíziu CBS odvysielanom v nedeľu ale zopakoval, že počíta so skorým koncom konfliktu.
Autor TASR
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Washington 9. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump pripravuje Ukrajinu na územné straty ako výsledok dohody o ukončení vojny s Ruskom. V rozhovore pre televíziu CBS odvysielanom v nedeľu ale zopakoval, že počíta so skorým koncom konfliktu, informuje TASR podľa americkej stanice a agentúry DPA.
„Myslím si, že to dotiahneme do konca, a myslím si, že sa to stane a napokon budú mať Ukrajinu trocha iného tvaru,“ vyhlásil Trump.
Rusko si od začiatku vojny nárokuje obsadené územia na východe Ukrajiny, ako aj zvyšné časti viacerých tamojších oblastí, ktoré má stále pod kontrolou Kyjev. Okrem toho si chce ponechať polostrov Krym, ktorý zabralo ešte v roku 2014. Ukrajina poukazuje na územnú celistvosť zakotvenú vo svojej ústave.
Trump už od začiatku svojho druhého funkčného obdobia v januári 2025 ohlasuje, že vojnu trvajúcu od februára 2022 čoskoro ukončí. Niekedy dokonca tvrdil, že ju môže vyriešiť za 24 hodín, pripomenula DPA.
V novom interview povedal, že podľa neho je najväčšou prekážkou pre koniec vojny nenávisť medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Reportér Ross Douthat sa následne opýtal, či to nie je u Zelenského pochopiteľné vzhľadom na ruskú inváziu. „No, je, ale keď mali svoje prvé stretnutie, voči Rusku bola prejavená veľká neúcta,“ reagoval Trump.
Odmietol okrem toho povedať, či dôveruje viac Putinovi alebo Zelenskému. Podľa vlastných slov si nemyslí, že ho ruský prezident zavádza. „Nikto nebol voči Rusko tvrdší ako ja,“ tvrdí šéf Bieleho domu.
Rubio hovorí o pokroku pri bezpečnostnej infraštruktúry po vojne na Ukrajine
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu uviedol, že bol dosiahnutý určitý pokrok v otázke toho, ako by mohla vyzerať bezpečnostná architektúra Ukrajiny a Európy po vojne s Ruskom. Rozhovory tento týždeň by podľa neho mohli viesť k ďalšiemu pokroku, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Rubio sa vyjadril pred cestou do Paríža na stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín skupiny G7. Nové rusko-ukrajinské rokovania sprostredkované Spojenými štátmi sú naplánované na utorok a stredu v Abú Zabí.
Potreba bezpečnostných záruk je otázkou, ktorá sa opakovane objavila na rozhovoroch o ukončení konfliktu, povedal Rubio novinárom. Kľúčovým problémom je podľa neho to, „ako bude vyzerať povojnová bezpečnostná infraštruktúra Ukrajiny a všeobecnejšie európskeho kontinentu“.
„Myslím si, že to je to, na čo prezident naráža - že došlo k určitému pokroku v tom, ako by táto architektúra mohla vyzerať po konflikte,“ doplnil.
Prezident USA Donald Trump vo štvrtok ohlásil „veľmi veľkú“ dohodu s Moskvou týkajúcu sa nielen Ukrajiny, ale „celej Európy“. Jeho vyjadrenie podľa APF pravdepodobne povedie k novým obavám o príklone postoja Washingtonu smerom ku Kremľu.
Rubio v nedeľu zdôraznil, že o ničom sa zatiaľ definitíne nerozhodlo a možno nejaký pokrok sa dosiahne v Abú Zabí. Očakáva sa, že tam budú USA zastupovať ich vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.
„Myslím si, že to dotiahneme do konca, a myslím si, že sa to stane a napokon budú mať Ukrajinu trocha iného tvaru,“ vyhlásil Trump.
Rusko si od začiatku vojny nárokuje obsadené územia na východe Ukrajiny, ako aj zvyšné časti viacerých tamojších oblastí, ktoré má stále pod kontrolou Kyjev. Okrem toho si chce ponechať polostrov Krym, ktorý zabralo ešte v roku 2014. Ukrajina poukazuje na územnú celistvosť zakotvenú vo svojej ústave.
Trump už od začiatku svojho druhého funkčného obdobia v januári 2025 ohlasuje, že vojnu trvajúcu od februára 2022 čoskoro ukončí. Niekedy dokonca tvrdil, že ju môže vyriešiť za 24 hodín, pripomenula DPA.
V novom interview povedal, že podľa neho je najväčšou prekážkou pre koniec vojny nenávisť medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Reportér Ross Douthat sa následne opýtal, či to nie je u Zelenského pochopiteľné vzhľadom na ruskú inváziu. „No, je, ale keď mali svoje prvé stretnutie, voči Rusku bola prejavená veľká neúcta,“ reagoval Trump.
Odmietol okrem toho povedať, či dôveruje viac Putinovi alebo Zelenskému. Podľa vlastných slov si nemyslí, že ho ruský prezident zavádza. „Nikto nebol voči Rusko tvrdší ako ja,“ tvrdí šéf Bieleho domu.
Rubio hovorí o pokroku pri bezpečnostnej infraštruktúry po vojne na Ukrajine
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v nedeľu uviedol, že bol dosiahnutý určitý pokrok v otázke toho, ako by mohla vyzerať bezpečnostná architektúra Ukrajiny a Európy po vojne s Ruskom. Rozhovory tento týždeň by podľa neho mohli viesť k ďalšiemu pokroku, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Rubio sa vyjadril pred cestou do Paríža na stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín skupiny G7. Nové rusko-ukrajinské rokovania sprostredkované Spojenými štátmi sú naplánované na utorok a stredu v Abú Zabí.
Potreba bezpečnostných záruk je otázkou, ktorá sa opakovane objavila na rozhovoroch o ukončení konfliktu, povedal Rubio novinárom. Kľúčovým problémom je podľa neho to, „ako bude vyzerať povojnová bezpečnostná infraštruktúra Ukrajiny a všeobecnejšie európskeho kontinentu“.
„Myslím si, že to je to, na čo prezident naráža - že došlo k určitému pokroku v tom, ako by táto architektúra mohla vyzerať po konflikte,“ doplnil.
Prezident USA Donald Trump vo štvrtok ohlásil „veľmi veľkú“ dohodu s Moskvou týkajúcu sa nielen Ukrajiny, ale „celej Európy“. Jeho vyjadrenie podľa APF pravdepodobne povedie k novým obavám o príklone postoja Washingtonu smerom ku Kremľu.
Rubio v nedeľu zdôraznil, že o ničom sa zatiaľ definitíne nerozhodlo a možno nejaký pokrok sa dosiahne v Abú Zabí. Očakáva sa, že tam budú USA zastupovať ich vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.